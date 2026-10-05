Новая футуристичная Toyota Corolla может дебютировать со дня на день

Toyota Corolla остается самым продаваемым в истории компании автомобилем и одним из самых важных в современной линейке автопроизводителя. Сейчас компания готовит масштабную модернизацию семейства Corolla, а серийный прототип нового поколения, как ожидается, покажут в октябре этого года.

Официальных подробностей об этом проекте пока не так много, как хотелось бы, поэтому опираться приходится на инсайдерские утечки. По их информации, новая Corolla в значительной степени сохранит стилистику концепт-кара (заглавная иллюстрация к этой статье).

Передняя часть получит непрерывную светодиодную полосу, по краям которой расположатся острые дневные ходовые огни, а ниже – вертикальные фары. В бампер встроят крупный воздухозаборник, а общие линии кузова станут более спортивными.

Сзади ожидается узкий блок фонарей. От Corolla следующего поколения ждут нескольких вариантов кузова, включая хэтчбек и универсал.

Силовая установка должна стать одной из главных частей обновления. Новый 1,5-литровый двигатель разработан с учетом работы в составе гибридной системы, где его конструкция тесно связана с электромотором и аккумуляторной батареей. Ожидается, что средний расход топлива составит менее 3,33 л/100 км.

Гибридная модификация получит новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с электромотором. Суммарная мощность системы прогнозируется на уровне около 134 лошадиных сил. Эффективность силовой установки, по предварительным данным, будет на 10–20% выше показателя нынешней модели.

Подключаемая гибридная версия PHEV также будет использовать 1,5-литровый двигатель и электромотор, но получит аккумулятор большей емкости. Это позволит увеличить запас хода на электротяге.

Архитектура TNGA-C сохранится, однако ее конструкцию значительно переработают. Платформа должна получить возможность поддержки всех типов силовых установок (вплоть до электрических). Для «батарейной» модификации Corolla могут предусмотреть одномоторную или двухмоторную версию. Максимальный запас хода ожидается на уровне 400 км.

Когда может дебютировать серийная версия новой «Короллы», пока неизвестно, но, вероятнее всего, рыночная премьера машины состоится в ближайшие несколько лет.