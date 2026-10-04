Представлен электрический мотоцикл BRABUS URBAN E FRAGMENT EDITION за 5 млн рублей

Компании BRABUS, Fragment Design и DAB Motors представили специальную версию электрического мотоцикла URBAN E. Модель получила название URBAN E FRAGMENT EDITION и будет выпущена ограниченной серией из десяти экземпляров. Мировая премьера состоялась на выставке ComplexCon в Лос-Анджелесе.

Сотрудничество BRABUS и DAB Motors в области электрических мотоциклов началось в 2026 году. В апреле компании представили первые совместные модели на Миланской неделе дизайна, после чего к проекту присоединился японский дизайнер Хироши Фудзивара со своим брендом Fragment Design.

Первоначально мотоцикл URBAN E выпускался в глянцево-черном цвете с красными акцентами и красными кожаными сиденьями. Для FRAGMENT EDITION партнеры выбрали полностью черно-белую концепцию с белыми деталями и контрастным логотипом Fragment в виде молнии.

В основе конструкции лежат черные кузовные панели и элементы из открытого углеродного волокна с видимой волокнистой структурой. Колпаки колес, тормозные суппорты и водительское сиденье изготовлены из белого углеродного волокна. В оформлении сочетаются матовые и глянцевые поверхности.

Сиденье BRABUS Masterpiece отделано белой кожей и получило фирменную строчку BRABUS «Shell» с узором. Позади него установлен полупрозрачный моноблочный светодиодный фонарь, в который интегрирован логотип Fragment. Среди индивидуальных элементов производитель упоминает окрашенные карбоновые компоненты и изготовленный на заказ кристально чистый задний фонарь.

Основная архитектура кузова осталась от URBAN E. Профиль формируют цельный бак и обтекатель сиденья, образующие непрерывную визуальную оболочку. Вертикальные дневные ходовые огни встроены в боковые воздухозаборники. Черная передняя панель получила подсвечиваемый логотип BRABUS с карбоновой окантовкой и зарядным портом, а ниже расположена проекционная фара с линзой.

К карбоновым деталям также относятся переднее крыло, обтекатель рамы перед задним колесом, спойлер под двигателем, боковые крышки двигателя и задние винглеты. В переднем отсеке для хранения предусмотрено место для комплектного зарядного кабеля.

С технической точки зрения версия FRAGMENT EDITION построена на базе BRABUS URBAN E. Электродвигатель развивает 37 лошадиных сил, или 27 кВт, а максимальный крутящий момент составляет 475 Нм. Максимальная скорость достигает 120 км/ч.

За управление силовой установкой отвечают специально запрограммированный контроллер и отдельный инвертор. Он преобразует ток аккумулятора для электродвигателя и рассчитан на более высокий ток под нагрузкой.

Два воздуховода из углеродного волокна по бокам обеспечивают дополнительное охлаждение двигателя, что должно поддерживать стабильную работу в жаркую погоду и при продолжительной эксплуатации. Передача мощности на заднее колесо осуществляется через необслуживаемый ремень из углеродного волокна.

Мотоцикл оснащен 72-вольтовой литий-ионной батареей с запасом хода до 150 км. Заряжать аккумулятор можно от обычной бытовой розетки на 220 вольт. Заполнение заряда с 50 до 100% занимает около 90 минут, с 20 до 100% – примерно три часа, а полная зарядка требует от трех с половиной до четырех часов.

Запуск осуществляется без ключа с помощью PIN-кода. На 2,8-дюймовом ЖК-дисплее отображаются скорость, уровень заряда аккумулятора, процесс зарядки и температура системы.

Передняя подвеска представлена 46-миллиметровой перевернутой вилкой с регулируемым демпфированием и ходом 100 мм. Сзади установлен регулируемый амортизатор, изготовленный на станке с ЧПУ, также с ходом 100 мм.

Тормозная система Brembo включает четырехпоршневой радиальный суппорт и 320-миллиметровый диск спереди, а сзади – однопоршневой суппорт с 240-миллиметровым диском. Двухканальная ABS входит в стандартное оснащение.

Мотоцикл будет выпущен в количестве 10 экземпляров. Его цена в Европе составит 53 тысячи 555 евро или около 5 миллионов рублей.