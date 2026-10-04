Toyota GR86 следующего поколения сменит мотор и шасси

Независимый рендер нового поколения Toyota GR86 2028

Toyota готовит серьезную трансформацию GR86 следующего поколения. На смену нынешнему 2,4-литровому оппозитному атмосферному двигателю, как ожидается, придет рядный четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 или 2 литра. Разработку новой модели возглавит Toyota, а при настройке шасси планируется использовать опыт, накопленный в серии гонок Super Taikyu.

Актуальная Toyota GR86 дебютировала в 2021 году как второе поколение спортивного купе, созданного совместно с Subaru. Родственная модель получила название Subaru BRZ. Обе машины сохранили переднее расположение двигателя, задний привод и атмосферный оппозитный четырехцилиндровый мотор.

Главным изменением следующего GR86 должна стать силовая установка. Вместо нынешнего 2,4-литрового оппозитного четырехцилиндрового атмосферного двигателя рассматриваются недавно разработанные Toyota рядные четырехцилиндровые турбомоторы объемом 1,5 и 2 литра. Какой именно вариант будет выбран пока неизвестно.

1,5-литровый турбомотор может позволить сохранить компактность силовой установки и совместить ее с необходимым для спортивного автомобиля крутящим моментом. 2-литровый вариант ориентирован на более интенсивное ускорение и потенциально более высокую скорость на гоночной трассе. Мощность обоих двигателей пока не раскрыта, поэтому предположить, какой окажется динамика машины, сказать сложно.

Для GR86 важна не только максимальная отдача двигателя. Разработчикам предстоит добиться прямой связи между нажатием на педаль акселератора и реакцией автомобиля, а также сохранить передачу тяги на задние колеса при выходе из поворота. Настройки турбокомпрессора и дроссельной заслонки должны стать одним из ключевых элементов характера нового купе.

Основой послужит значительно доработанная платформа нынешнего GR86. Сохранение существующей конструкции позволит модернизировать автомобиль без полной смены архитектуры, однако переход от оппозитного двигателя к рядному потребует пересмотра его расположения, окружающих компонентов, высоты центра тяжести и распределения массы между осями.

Появление турбонаддува потребует дополнительных изменений в системах охлаждения, впуска и выпуска. Поэтому модернизация шасси и силовой установки окажется гораздо масштабнее простой замены двигателя.

При разработке Toyota рассчитывает использовать опыт, полученный в серии Super Taikyu. Компания уже заявляла о намерении переносить на серийные модели и компоненты и технические решения, отработанные в гонках с GR86. Полученные в гонках разработки находят применение в жесткости кузова, настройках подвески, системе охлаждения и аэродинамике нового GR86.

Родственная Subaru BRZ также продолжит свое существование. Toyota возглавит разработку следующего поколения GR86, тогда как Subaru, по слухам, придаст BRZ собственные настройки и характер. Общая конструкция автомобилей сохранится, но различия могут проявиться в работе рулевого управления, подвески и характеристиках кузова.

GR86 может получить более выраженный акцент на активной смене направления и управляемости, тогда как в случае с BRZ акцент будет сделан на стабильности и плавности реакций.

Выход Toyota GR86 следующего поколения ожидается во второй половине 2028 года.