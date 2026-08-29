Land Cruiser 250 превратили в автомобиль для путешествий: бампер ARB, внедорожные шины и спальное место

Доработанный Toyota LC 250. Фото: URANO Hiroyuki

Как можно превратить Toyota Land Cruiser 250 в более практичный автомобиль для путешествий, не перегружая его многочисленными доработками? Владелец внедорожника сделал ставку на компоненты ARB, колеса Black Rhino и изготовленный вручную выдвижной ящик в багажнике, который одновременно используется для хранения вещей и ночевок.

ARB изменил внешний вид Land Cruiser 250

Владелец автомобиля по имени Никосуке из Японии изначально не планировал серьезно заниматься тюнингом. Все изменилось после знакомства с демонстрационным Land Cruiser 250, оснащенным комплектующими производителя внедорожного оборудования ARB. Особенно его заинтересовал передний бампер, который в итоге стал главной внешней доработкой машины.

Доработанный Toyota LC 250. Фото: URANO Hiroyuki

На автомобиле установлен модифицированный передний бампер ARB в сочетании с противотуманными фарами того же производителя. По словам владельца, на демонстрационной машине этот элемент сочетался с круглыми фарами, однако он решил установить его на свою версию с квадратной оптикой.

Колеса также получили внедорожную направленность. Использованы диски Black Rhino размерностью 17×8,5J с вылетом 35 и шины Yokohama Geolandar X-AT размерностью 285/75R17. При выборе компонентов учитывались не только внешний вид и внедорожные возможности, но и размеры парковочного места владельца.

Кузов дополнен деталями ARB, JAOS и Ultimate. В частности, в передней части установлены решетка, противотуманные фары и навес ARB, а за защиту крыльев отвечают элементы JAOS.

В багажнике появился выдвижной модуль

Доработанный Toyota LC 250. Фото: URANO Hiroyuki

Главной особенностью проекта стала доработка грузового отсека. Никосуке заказал у компании K Garage, специализирующейся на внутренней отделке фургонов Hiace, изготовление специальной конструкции. Она представляет собой выдвижной ящик для хранения вещей, который одновременно можно использовать для организации спального места.

Конструкция позволяет размещать небольшие предметы не только в задней части, но и по бокам. При этом третий ряд сидений использовать нельзя, поскольку его пространство занимает выдвижной модуль. Пятиместную конфигурацию удается сохранить за счет складывания сидений второго ряда.

Из-за особенностей формы багажного отделения Land Cruiser 250 изготовленная вручную конструкция получила возможность регулировки высоты с высокой точностью. K Garage также предусмотрела возможность изменения цвета ткани и других элементов оформления по желанию клиента. В какую сумму обошлись владельцу машины все эти доработки не уточняется, но можно предположить, что недешево.

Не так давно мы рассказывали о другом необычном тюнинг-проекте, в основу которого лег Land Cruiser Prado. Правда в прошлый раз это был не современный J250, а более старый J150. Такой же владелец машины из Японии превратил свой автомобиль в покорителя бездорожья, подготовив внедорожник к экспедиционным вылазкам в самые труднодоступные точки планеты.