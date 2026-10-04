Новый японский автодом длиной 3,4-метра уместит на ночлег до 4 человек

В Японии очень популярен формат кей-каров. Машины длиной до 3,4-метра стоят недорого, и на них распространяются налоговые льготы. Учитывая интерес к таким автомобилям, неудивительно, что их начали пытаться переоборудовать в мини-кемперы. Один из таких проектов недавно представила местная компания White House.

Компактный автодом Honda N-Van Compo своим примером показывает, насколько функциональным может быть небольшой кей-кар. При длине около 3,4 метра он сочетает четыре посадочных места, спальные зоны, кухонное оборудование и даже штатную микроволновую печь. В зависимости от комплектации автомобиль можно использовать как семейный транспорт, фургон или кемпер.

В основе проекта лежит кей-кар Honda N-Van с бензиновым двигателем и приводом на два или четыре колеса. Длина машины составляет около 3,40 метра, ширина – 1,48 метра, высота – от 1,95 до 1,96 метра. Масса автомобиля без переоборудования немного превышает 1010 кг.

Для N-Van Compo предусмотрены три варианта исполнения – Style One, Style Two и Cabin. Различия между ними в основном связаны с расположением мебели и некоторыми элементами оснащения.

Основное спальное место получается после складывания переднего пассажирского сиденья. Водительское кресло можно оставить в рабочем положении или также сложить. В результате образуется длинная площадка, на которую можно установить дополнительный матрас-топпер.

В задней части салона размещена мебель со складной раковиной и краном. Над ней находятся узкие навесные шкафчики, а возле задней двери установлена компактная микроволновая печь Wave Box. Она разработана специально для легковых автомобилей и небольших кемперов.

Дополнительный кухонный блок находится сзади. Здесь предусмотрены еще одна складная раковина и рабочая поверхность. Под ней расположен отсек с баком для чистой воды. Вторая столешница раскладывается сбоку, а под ней находятся две сумки для хранения. Такая конструкция позволяет готовить еду непосредственно возле автомобиля.

Для проветривания салона через открытую заднюю дверь предусмотрена москитная сетка. Она препятствует проникновению насекомых внутрь во время стоянки. Для защиты от света и посторонних взглядов используются светонепроницаемые шторы, причем экраны предусмотрены не только для задней части, но и для боковых дверей и окон.

Под спальной площадкой размещены дополнительные отсеки для вещей и узкий холодильник для напитков и небольших продуктов. Еще места для хранения находятся в задней части салона и возле стоек кузова.

Выдвижная крыша, доступная в качестве опции, добавляет еще одно спальное пространство размером 180×103 см. Оно рассчитано на одного взрослого или двух детей. Кроме того, можно дозаказать пакет охлаждения, включающий в себя 12-вольтовую систему охлаждения, зарядное устройство на 100 В, инвертор мощностью 1500 Вт и литиевую батарею емкостью 200 Ач.

Стоимость переоборудования кей-кара Honda N-Van в такой кемпер зависит от выбранной версии. Цены начинаются от 1,35 млн иен, что эквивалентно сумме в 710 тысяч рублей по нынешнему курсу.