Уникальный Honda Hornet Mugen получил карбон и тормоза Brembo

Португальский дилер Honda Mototrofa представил собственную версию мотоцикла CB750 Hornet, получившую название Mugen. Проект стал победителем европейского конкурса Honda Customs 2026, собрав 10 тысяч 92 голоса из 42 тысяч 119. На создание мотоцикла у небольшой команды ушло всего шесть недель.

Honda CB750 Hornet появился в 2023 году как современный нейкед-мотоцикл с двухцилиндровым двигателем объемом 755 куб. см. В 2025 модельном году модель получила обновления, затронувшие переднюю оптику и шасси. Для Honda Hornet стал одной из заметных моделей европейской линейки, а в 2025 году продажи семейства в Европе превысили 10 тысяч мотоциклов.

Для проекта Mototrofa выбрала CB750 Hornet 2027 модельного года, сохранив узнаваемый характер серийного мотоцикла. Основной задачей было не полностью изменить конструкцию, а показать, насколько далеко можно развить стандартную модель с помощью продуманной кастомизации.

Название Mugen связано с японской тюнинговой и автоспортивной компанией, много лет сотрудничающей с Honda. Для португальской команды эта связь стала отправной точкой проекта. Внешность получила спортивную графику, зеленый цвет и крупный номер 93, который отсылает к мотогонщику Марку Маркесу и периоду его выступлений за Honda в чемпионате MotoGP.

Переднюю часть заметно переработали. Мотоцикл получил заниженную посадку спереди и клипоны вместо стандартного руля, из-за чего силуэт оказался сильнее наклонен вперед. Штатные тормоза Nissin заменили радиальными четырехпоршневыми суппортами Brembo, а тормозную систему дополнили армированными стальными магистралями.

Вилка Showa получила золотистое оформление и защитные элементы из углеродного волокна с логотипом HRC. Сзади установлен амортизатор с выносным резервуаром, а конструкция задней части дополнена изогнутым маятником. Мотоцикл получил разноцветные колеса – переднее выполнено в черном цвете, заднее в золотом. На заднем колесе установлена гоночная резина Dunlop, а приводная цепь также окрашена в золотой цвет. Фрезерованные подножки изготовила Gilles Tooling.

Карбон стал одной из главных особенностей Hornet Mugen. Под фарой появился крупный аэродинамический элемент с многослойными винглетами, разработанный Mototrofa с нуля и изготовленный из настоящего углеволокна. Дополнительные карбоновые детали установлены на вилке, переднем крыле, радиаторе, кожухе заднего колеса и защите цепи.

Короткая выхлопная система направлена вверх и получила изготовленный специально для проекта теплозащитный экран из карбона с логотипом Mugen. Торцевая крышка выполнена с сотовым рисунком. Под двигателем установили крупный передний спойлер, а TFT-дисплей перенесли на уровень выше, разместив над фарой.

Задняя часть серийного Hornet практически полностью исчезла. Вместо нее установлена короткая конструкция с приподнятым окончанием и открытыми элементами каркаса. Сиденье сделали специальным, а ниже разместили треугольный светодиодный фонарь.

Для окраски выбрали насыщенный лесной зеленый цвет с металлическим перламутровым эффектом. На свету покрытие приобретает золотистый оттенок. Белая центральная полоса и крупные таблички с номером 93 дополнили оформление, а золотые детали появились на вилке, заднем колесе и цепи.

Графику команда несколько раз меняла в процессе работы. Изначально рассматривались более насыщенные варианты, однако в финале Mototrofa остановилась на сдержанном оформлении с меньшим количеством элементов.