Минивэн Toyota Estima могут возродить в 2028 году

Независимый рендер нового Toyota Estima

Toyota рассматривает возвращение минивэна Estima в формате современного минивэна, который сохранит ключевую идею оригинальной модели, но получит новую техническую основу. Проект развивается на фоне растущего интереса к японским минивэнам за пределами домашнего рынка. Коммерческий дебют преемника, по неофициальной информации, ожидается в 2028 году.

Toyota Estima дебютировала в 1990 году и получила необычный для своего времени кузов, напоминавший яйцо. На японском рынке модель стала известна под слоганом «Genius Egg» («Гениальное Яйцо»), а ее производство завершилось в 2019 году. За годы выпуска Estima сформировала собственную аудиторию среди семей и владельцев, занимавшихся доработкой автомобилей.

Современный рынок минивэнов Toyota выглядит иначе. Основной спрос в Японии сместился к моделям с более вертикальными кузовами, среди которых Alphard и Vellfire, Elgrand, Noah и Voxy, Serena и Step Wagon. Такая архитектура позволяет эффективнее использовать внутренний объем, тогда как округлая концепция Estima постепенно исчезла из модельных рядов.

Ситуация с минивэнами меняется уже на глобальном уровне. Японские модели получили широкое распространение в странах Азии и Океании, а Alphard и Vellfire вышли на рынки с левосторонним рулем, включая Китай и Вьетнам. В Европе Toyota также продвигает премиальный Lexus LM, созданный на базе японской концепции большого минивэна.

На этом фоне Toyota может активизировать работы над проектом преемника Estima с упором на более выразительный силуэт. Кузов должен сохранить характерную для оригинала обтекаемую форму, но получить современную трактовку.

Судя по первому рендеру, опубликованному независимыми художниками из Японии (заглавное изображение), передняя часть машины будет выполнена в стилистике «молота», а сильно наклоненные передние стойки будут плавно переходить в линию крыши, формируя профиль с чертами купе-кроссовера.

Никаких технических подробностей об автомобиле пока нет, но ожидается появление подключаемой гибридной версии с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и электромотором. Кроме нее, в проекте могут предусмотреть полностью электрическую модификацию с узкими тяговыми батареями, размещенными под полом, и запасом хода свыше 600 км.

Компоновка с низко расположенным полом должна позволить увеличить полезное пространство салона без заметного увеличения высоты кузова. Для электрической версии также заявлена система полного привода с электромоторами, которая должна обеспечивать устойчивость автомобиля в разных дорожных условиях.

Новый минивэн будет отличаться от Alphard позиционированием. Если Alphard представляет собой традиционный формат крупного представительского минивэна, будущая Estima по задумке Toyota должна будет привлекать покупателей более индивидуальным дизайном и концепцией. В целевую аудиторию могут войти не только владельцы минивэнов, но и автомобилисты, переходящие с кроссоверов и других типов машин.

Если проект будет реализован по заявленному плану, коммерческий дебют преемника Toyota Estima состоится в 2028 году.