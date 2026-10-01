Новый Kawasaki Z900 вышел на рынок Японии

Японский мотопроизводитель Kawasaki начала продажи мотоциклов Z900 и Z900 SE модельного года 2027. Обе версии получили 948-кубовый четырехцилиндровый двигатель и электронные системы управления, а SE отличается более дорогим оснащением шасси.

Дизайн нового Z900 2027 года построен вокруг фирменной концепции Kawasaki «Сугоми». Низкая передняя часть, приподнятая задняя часть и наклоненный вперед силуэт создают визуальное ощущение движения даже у стоящего мотоцикла. Кузов дополнен компактными светодиодными фарами и задними фонарями со световодами, а боковые элементы из шлифованного алюминия добавляют контраст фактур.

Стандартный Z900 окрашен в черный цвет с металлическим угольно-серым оттенком. Z900 SE получил сочетание матового металлического графенового стального серого и металлического матового угольно-серого цветов.

В основе мотоцикла находится четырехтактный рядный четырехцилиндровый двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр и жидкостным охлаждением. Рабочий объем составляет 948 см³, диаметр цилиндра – 73,4 мм, ход поршня – 56,0 мм, степень сжатия – 11,8:1. Максимальная мощность достигает 124 л.с. при 9500 об/мин, а крутящий момент – 98 Нм при 7700 об/мин.

Двигатель работает вместе с шестиступенчатой коробкой передач и мокрым многодисковым сцеплением. Привод на заднее колесо осуществляется цепью. Рама выполнена из высокопрочной стали, причем двигатель является частью несущей конструкции.

Электронная часть включает инерциальный измерительный блок IMU, систему управления поворотами KCMF и систему контроля тяги KTRC. Также предусмотрены режимы мощности и движения. Kawasaki Quick Shifter позволяет ускорить переключение передач, а круиз-контроль рассчитан на продолжительные поездки по автомагистралям.

Перед водителем установлен 5-дюймовый цветной TFT-дисплей с индикатором угла наклона. Через приложение RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE доступна пошаговая навигация со смартфона. Для голосового управления и навигационных функций требуется активация лицензии, которую можно получить бесплатно.

Z900 получил переднюю перевернутую вилку диаметром 41 мм с регулировкой отбоя и предварительной нагрузки. На задней оси используется горизонтальная рычажная подвеска. Передние тормоза состоят из двух 300-миллиметровых дисков и радиальных четырехпоршневых суппортов, сзади установлен 250-миллиметровый диск.

Z900 SE отличается более дорогим оснащением шасси. На задней оси установлен амортизатор Öhlins S46, а передняя вилка получила регулировки демпфирования сжатия и отбоя вместе с предварительной нагрузкой. Передние тормоза дополнены дисками Brembo и моноблочными суппортами M4.32.

Для модели SE также предусмотрено сиденье с отделкой, имитирующей натуральную кожу, и ручной прострочкой в нижней части. В передней части установлен разъем USB Type-C. Kawasaki отдельно отмечает, что появление радиальных суппортов Brembo M4.32 не заявляется как изменение тормозных характеристик.

Габаритные размеры Z900 составляют 2065 мм в длину, 830 мм в ширину и 1075 мм в высоту. У SE высота достигает 1110 мм. Колесная база у обеих версий равна 1450 мм, минимальный дорожный просвет – 145 мм, высота сиденья – 810 мм. Масса составляет 214 кг для Z900 и 215 кг для Z900 SE.

Топливный бак рассчитан на 17 литров бензина. Заявленный расход в режиме WMTC составляет 20,5 км/л. Переднее колесо комплектуется шиной 120/70ZR17M/C, заднее – 180/55ZR17M/C. Мотоцикл рассчитан на двух человек.

В стоимость обеих версий включены система ETC2.0 и программа Kawasaki Care. Последняя предусматривает бесплатный осмотр через месяц, а также регулярные осмотры, замену масла и масляного фильтра в течение трех лет.

Z900 2027 года оценили в Японии в 1 миллион 485 тысяч иен (примерно 782 тысячи рублей), в то время как его модификация Z900 SE стоит 1 миллион 661 тысячу иен (около 875 тысяч рублей по текущему курсу).