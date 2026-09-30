Пробег в миллион миль для Lexus CT 200h закончился проблемой с одометром

Lexus CT 200h 2014 года выпуска с пробегом 1 миллион миль

В мире существует лишь небольшое количество автомобилей, которым удалось преодолеть 1 миллион миль (около 1,6 млн километров) с задокументированным пробегом. Один из последних рекордсменов обнаружился в США. Lexus CT 200h 2014 год выпуска американского владельца преодолел около 1 миллиона миль или 1,6 миллиона километров за десять лет эксплуатации.

Хэтчбек использовался водителем-курьером дальнего следования и ежегодно проходил почти 100 тысяч миль. За столь огромный пробег автомобиль потребовал сравнительно небольшого числа ремонтов, а самой неожиданной для его обладателя стала проблема с одометром.

В силовой установке CT 200h используется 1,8-литровый бензиновый двигатель, работающий в составе гибридной системы. Аналогичная схема применялась на Toyota Prius III.

Lexus CT 200h 2014 года выпуска с пробегом 1 миллион миль

Основную часть срока эксплуатации владелец уделял внимание регулярному обслуживанию. Масло и технические жидкости, воздушный фильтр и свечи зажигания менялись в соответствии с рекомендациями Lexus.

Перечень замененных деталей оказался небольшим. За весь пробег потребовались новый водяной насос и термостат, передний ступичный подшипник со стороны водителя, звуковой сигнал, корпус масляного фильтра и глушитель.

Более серьезная работа потребовалась по двигателю: прокладку головки блока цилиндров пришлось заменить дважды. Ожидание необходимых запчастей стало причиной длительной стоянки автомобиля. За это время тяговая батарея получила глубокий разряд и была повреждена, после чего ее также пришлось заменить.

Одометр Lexus CT 200h 2014 года выпуска с пробегом 1 миллион миль

Главной неожиданностью для владельца стал не очередной ремонт, а приборная панель его автомобиля. После достижения отметки 999 999 миль одометр перестал отображать дальнейший пробег: в нем традиционно предусмотрено только шесть цифровых разрядов.

Мужчина заехал в местный автосервис, где ему подтвердили, что проблему можно решить заменой одометра или перепрограммированием комбинации приборов. Что он в итоге выбрал – оставить все как есть или же сбросить счетчик пробега до нулевой отметки неизвестно, но на ездовые характеристики машины эта задуманная самим автопроизводителем «неисправность» точно не повлияет.

Недавно мы рассказывали о другом выносливом автомобиле Audi 80 1991 года выпуска, которому удалось преодолеть 1 миллион км на родном двигателе.