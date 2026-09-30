Японский премиум-минивэн Toyota Alphard готовится к крупной модернизации

Независимый рендер обновленного Toyota Aplhard 2027

Toyota собирается провести масштабную модернизацию Alphard, которая может стать первым серьезным обновлением нынешнего поколения 40-й серии. Основные изменения ожидаются во внешности, подвеске, рулевом управлении, системах помощи водителю и мультимедийном оснащении. Появление обновленного минивэна станет прямым ответом на новое поколение Nissan Elgrand.

Напомним, Toyota Alphard появился в 2002 году и с первого поколения позиционировался как более дорогой и комфортабельный минивэн. В 2023 году дебютировала нынешняя 40-я серия, которая получила родственную модель Vellfire и расширенную линейку электрифицированных силовых установок. В январе 2025 года семейство пополнилось подключаемым гибридом.

Нынешний Alphard дебютировал в июне 2023 года, а уже в январе 2025-го получил PHEV. Небольшая модернизация июня 2026 года расширила комплектации: для подключаемого гибрида появилась версия Z, для обычного гибрида – G. Тогда же в палитре появился цвет «Нейтральный черный», хотя основные черты кузова остались прежними.

Следующий этап должен оказаться значительно масштабнее. В 2027 году Toyota может переработать переднюю часть Alphard, сохранив крупную решетку радиатора, которая стала одним из главных элементов дизайна 40-й серии. Изменения затронут фары, внутренний рисунок решетки, передний бампер и нижние воздухозаборники.

Независимый рендер (заглавное изображение к статье) показывает возможное направление модернизации этого премиального японского минивэна.

Тройные светодиодные фары и габаритные огни становятся тоньше, внутри решетки появляется новый горизонтальный узор, а края переднего бампера получают более выразительную форму. За счет этого Alphard может выглядеть острее, хотя общая массивность передней части сохранится.

Силовая гамма Alphard, судя по имеющейся информации, может обойтись без радикальной перестройки. Сейчас модель предлагает 2,5-литровый бензиновый двигатель, 2,5-литровую гибридную установку и 2,5-литровый подключаемый гибрид. Вместо появления нового агрегата Toyota может сосредоточиться на доработке уже существующих систем, включая повышение экономичности, плавности работы и снижение шума гибридных версий.

Отдельным направлением модернизации могут стать ходовые характеристики. У подключаемого гибрида PHEV аккумулятор размещен под полом, а для подвески используются амортизаторы с частотным регулированием. Их конструкция меняет усилие демпфирования в зависимости от вибраций дорожного покрытия. При развитии этой технологии Toyota может улучшить устойчивость машины на высокой скорости, сохранив комфорт пассажиров второго и третьего рядов.

Обновления ожидаются и в электронных системах. Через четыре года после дебюта 40-й серии Alphard может получить новые функции помощи водителю и парковки с использованием камер и радаров. Мультимедийная система, подключение смартфонов и другие сетевые функции также могут быть доработаны, а интерьер – получить новые варианты отделки.