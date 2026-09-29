Виртуальная Toyota Sienna нового поколения примерила дизайн Camry, Prius и RAV4

Независимый рендер новой Toyota Sienna 2028

Toyota уже могла приступить к работе над новым поколением популярного минивэна Sienna, но пока не делает на этот счет никаких анонсов. Зато независимые дизайнеры уже начали предполагать, как машина может измениться визуально. Представленная накануне виртуальная модель получила переработанную внешность, новый профиль и обновленный интерьер с элементами дизайна современных автомобилей Toyota.

Оригинальная Toyota Sienna дебютировала в 1997 году как замена модели Previa на североамериканском рынке. Минивэн получил переднеприводную компоновку и с последующими поколениями постепенно увеличивался в размерах и оснащении. Нынешнее четвертое поколение Sienna представили в 2020 году и перевели исключительно на гибридные силовые установки.

Концепцию следующей генерации Toyota Sienna подготовила студия AutoYa, опубликовавшая серию изображений. Изменения заметны уже спереди: минивэн получил светодиодную полосу во всю ширину кузова, небольшую верхнюю решетку и более компактный центральный воздухозаборник.

Независимый рендер новой Toyota Sienna 2028

Передний бампер стал массивнее, а по краям нижней решетки появились вертикальные дневные ходовые огни. Облик дополняют крупный сплиттер, более угловатый капот и небольшой логотип Toyota над центральной световой полосой.

Профиль виртуальной Sienna сохранил общие пропорции нынешней модели, однако боковое остекление полностью изменилось. Дизайнеры добавили новые линии на дверях, другие дверные ручки и зеркала, боковые юбки и рейлинги на крыше. Линия крыши лишь немного уходит назад, поэтому визуализация сохраняет запас пространства для пассажиров второго и третьего рядов и объем багажного отделения.

Изменились также колеса, задние фонари, дверь багажника и задний бампер. На представленных изображениях задняя часть показана не полностью, поэтому рассмотреть все элементы нового оформления невозможно.

Независимый рендер интерьера новой Toyota Sienna 2028

Интерьер получил более серьезную переработку. Цифровая приборная панель, мультимедийная система, рулевое колесо и центральная консоль выполнены в новом стиле. Изменились также рычаг переключения передач, кнопки и регуляторы, поэтому салон цифровой версии заметно отличается от интерьера реальной Sienna.

Силовую установку авторы визуализации отдельно связывают с нынешней моделью. Сейчас Sienna оснащается 2,5-литровой гибридной системой и электронно-управляемой бесступенчатой трансмиссией e-CVT с последовательным переключением передач. Передний привод используется в более простых версиях, а в топовой комплектации в движение приводятся обе оси.

Суммарная мощность гибридной установки составляет 245 лошадиных сил, или 248 л.с. В составе системы используется никель-металлгидридная батарея.

Когда новая Toyota Sienna может справить дебют, пока неизвестно, но, скорее всего, это произойдет в ближайшие пару лет.