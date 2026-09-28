Hyundai Creta следующего поколения постепенно обретает форму

Тестовый прототип новой Hyundai Creta 2027

Hyundai завершает создание нового поколения своего кроссовера-бестселлера Creta, премьера которого ожидается в 2027 году. Сейчас прототипы проходят дорожные испытания в Индии и Европе, а частично снятый камуфляж уже позволяет рассмотреть отдельные элементы будущего дизайна. На некоторых международных рынках модель, как ожидается, будет продаваться под названием Kona.

Новая Creta заметно изменит пропорции и откажется от округлых форм нынешнего поколения. Судя по шпионским снимкам, автомобиль получил более вертикальную посадку, увеличенную ширину колеи и угловатый силуэт.

Передняя часть станет более выразительной. Кузов получит изогнутую переднюю панель с острым «носом», где, вероятно, появится световая полоса. Основные фары переместятся ниже и будут встроены в бампер рядом с активной решеткой радиатора. Нижний воздухозаборник станет шире, а передняя часть дополнится выраженным спойлером.

Сбоку новая Creta выглядит длиннее нынешней модели. Передняя стойка получила заметный наклон, крыша стала более плоской и плавно переходит в заднюю часть кузова. Ожидаются расширенные колесные арки и 19-дюймовые легкосплавные диски, а среди других элементов упоминаются утопленные дверные ручки и восходящая линия остекления.

Тестовый прототип новой Hyundai Creta 2027

Задняя часть переработана сильнее всего. Она стала визуально шире и получила более простую архитектуру с угловатым стеклом и выраженным спойлером. Практичная дверь багажника сочетается с округлым бампером, внутри которого размещен скрытый выхлоп.

В салоне ожидается мультимедийная система Hyundai Pleos Connect с центральным экраном диагональю около 17 дюймов. Узкая цифровая приборная панель будет дополнена проекционным дисплеем с дополненной реальностью. Также заявлены современные сетевые функции и обновления программного обеспечения по воздуху.

В оснащение могут войти панорамная крыша, аудиосистема Bose, передние кресла с электроприводом и вентиляцией, двухзонный климат-контроль и комплекс систем помощи водителю ADAS второго уровня.

Для глобальной версии Creta или Kona рассматривается 1,6-литровый бензиновый турбомотор. Вторым вариантом станет гибридная установка с 1,6-литровым бензиновым двигателем, компактной батареей и электромотором. В составе гибридной системы ожидается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Премьера нового поколения Hyundai Creta ожидается в 2027 году. До официальной презентации внешний вид, оснащение и состав силовых установок потенциально еще могут измениться.