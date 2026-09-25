В Японии рассказали, чем новый 5-дверный Suzuki Jimny Nomade лучше трехдверного

Тест-драйв нового Suzuki Jimny Nomade 2026 на бездорожье

В начале этого года в продажу в Японии после годового отсутствия вернулся 5-дверный Suzuki Jimny Nomade. Машина, спрос на которую на родине в прошлом году превысил все самые смелые ожидания, вновь доступна для местных покупателей, а также представителей японских СМИ, которые получили возможность испытать машину и сравнить ее с классической 3-дверной версией Jimny.

Как пишет японский портал «Goo-net» в своем обзоре по итогам тестов нового внедорожника, главное отличие Nomade от трехдверного Jimny – увеличенные размеры. Колесную базу и общую длину растянули на 340 мм, причем прибавка в первую очередь пошла на увеличение багажного отделения. Внутри багажник получил полноценную отделку, что стало еще одним практическим преимуществом пятидверной версии.

Для пассажиров второго ряда прирост пространства оказался скромнее. Места для ног стало немного больше, зато сами кресла получили другую конструкцию: увеличенные размеры и более толстые подушки заметно улучшили комфорт. Ширина салона не изменилась, поэтому Nomade по-прежнему рассчитан на четырех человек. Появление задних дверей сделало посадку удобнее, а сам автомобиль – более пригодным для коротких поездок всей компанией.

Еще одно преимущество связано с комплексом ADAS. Версии с автоматической коробкой передач получили адаптивный круиз-контроль с работой во всем диапазоне скоростей, а машины с механикой – ACC для движения на высокой скорости. В состав оборудования также вошла система удержания в полосе с функцией предотвращения выезда за ее пределы. Механический стояночный тормоз не позволяет использовать функцию удержания автомобиля на месте, однако набор электронных помощников заметно расширяет возможности Jimny в дальних поездках.

Тест-драйв нового Suzuki Jimny Nomade 2026 на бездорожье

Ходовые качества машины на асфальте, как и прежде, остаются компромиссными по сравнению с обычными кроссоверами с несущими кузовами. Зато на пересеченной местности Jimny Nomade раскрывается гораздо полнее. Глубокие колеи и неровности не становятся серьезным препятствием, а электронно управляемый дифференциал повышенного трения помогает сохранить движение даже в ситуации, когда передние колеса оказываются в яме, а задние частично теряют контакт с грунтом.

Система притормаживает буксующие колеса и направляет тягу к тем, которые сохраняют сцепление с поверхностью. Дополняют внедорожные возможности ассистенты старта на подъеме и контроля спуска. По впечатлениям японского журналиста, даже водитель с небольшим опытом езды вне асфальта не вызывает у пассажиров ощущения тревоги – машина уверенно проходит сложные участки.

По итогам тестов журналисты «вывели» для машины следующее резюме: прибавка в практичности не изменила основную концепцию Jimny. Nomade не превращает компактный внедорожник в обычный семейный автомобиль: его главная особенность по-прежнему связана с возможностью уверенно передвигаться по пересеченной местности, а повседневное использование остается вторичной частью этой концепции.

Пятидверный кузов сделал модель удобнее для пассажиров и багажа, но одновременно сохранил ее ориентацию на активный отдых и поездки за пределами асфальта.

Напомним, цены на новые Suzuki Jimny Nomade в Японии стартуют с отметки в 2 миллиона 926 тысяч иен (примерно 1,6 млн рублей).

Ранее собственные испытания этой модели провел другой известный японский автомобильный журнал – Best Car, поделившись альтернативным мнением об этой новинке Suzuki.