Новая Corolla: что известно о следующем поколении мирового бестселлера Toyota

Toyota Corolla Concept

Toyota разрабатывает следующее поколение своего мирового бестселлера Corolla, которое должно заметно изменить его привычный облик. Первым намеком на будущую новинку стал концепт, показанный на японском автосалоне 2025 года, а позднее появился размытый тизер, который может изображать серийную машину. Чего можно ждать от следующей генерации этого мирового бестселлера – в нашей заметке.

Toyota Corolla справила дебют в 1966 году и со временем стала одной из ключевых моделей японской марки. За несколько десятилетий семейство прошло через множество поколений и получило версии с разными типами кузова, включая седан, хэтчбек и универсал.

Toyota Corolla Concept

Главным изменением в следующей Corolla может стать дизайн. Судя по одноименному концепт-кару образца прошлого года и тизеру, Toyota рассматривает более обтекаемый кузов с элементами стилистики фастбэка вместо привычных пропорций трехобъемного седана. Не исключается сочетание черт седана и хэтчбека, что на отдельных рынках может повлиять на необходимость отдельной версии Corolla Hatchback.

Концептуальный автомобиль выделялся узкими светодиодными фарами, соединенными световой полосой по ширине передней части. Боковины отличались более выраженными линиями, а дверные ручки были утоплены в кузов. В том время как сквозной задний фонарь был растянут на всю ширину багажника.

Интерьер концепт-кара Toyota Corolla

В салоне концепта была использована минималистичная архитектура с крупными экранами и небольшим количеством физических кнопок, но переберутся ли эти решения из прототипа в серийную модель пока сказать сложно.

А вот что можно предположить наверняка, так это техническое оснащение модели. Выбор силовых установок в новой «Королле» может оказаться гораздо шире, чем был раньше. По слухам, Toyota рассматривает для Corolla сразу несколько вариантов в зависимости от конкретного рынка. Среди них упоминаются бензиновый двигатель, гибрид нового поколения, подключаемая гибридная система и полностью электрическая версия.

Для бензиновой модификации рассматриваются модернизированный 2-литровый мотор либо новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Гибрид может получить новый 1,5-литровый двигатель Toyota с повышенной экономичностью. Ожидается, что расход топлива у гибридной системы улучшится на 10–20% относительно нынешней Corolla Hybrid.

Для подключаемого гибрида предусматривается более емкая батарея с увеличенным запасом хода на электротяге. Электрическая Corolla, если проект получит серийное продолжение, может предлагаться с одним или двумя электродвигателями. Также существует вероятность появления в ней системы полного привода E-Four.

Разные силовые установки соответствуют стратегии Toyota, при которой автомобили адаптируются под особенности конкретных рынков. Компания рассматривает не один универсальный вариант, а несколько технологий, среди которых остаются бензиновые моторы, гибриды, PHEV и электромобили.

По предварительным данным, премьера нового поколения Corolla может состояться уже в 2027 году.