Трехколесный тук-тук Scout превратился в микро-автодом

Концепт Vanlifer Scout

Новозеландская компания Vanlifer представила концепцию компактного электрического кемпера Scout, созданного на базе трехколесного электровелосипеда.

Проект рассчитан на путешествия с невысокой скоростью и предлагает необычный формат отдыха для регионов с узкими дорогами. Внутри предусмотрены места для двух человек, спальное место и компактная кухня для приготовления еды на природе.

Scout пока остается дизайнерской разработкой, а не серийным транспортным средством, но его разработчики не исключают, что в будущем машина может пойти в серию.

Конструкция кемпера объединяет особенности трехколесного велосипеда и тук-тука, а вся компоновка рассчитана на минимальные размеры и низкое расположение массы. Сиденья водителя и пассажира находятся в нижней части кузова рядом с аккумулятором и электродвигателем.

Заявленный запас хода электрического кемпера достигает около 300 километров на одной зарядке. На крыше предусмотрено место для кемпингового оборудования, портативных аккумуляторов и солнечных панелей.

В самой концепции упоминается система солнечных батарей, способная пополнять основной аккумулятор и уменьшать зависимость от зарядной инфраструктуры.

В салоне Scout кресла раскладываются в двуспальную кровать. По бокам находятся выдвижные столешницы и дополнительные отсеки, которые после остановки позволяют организовать небольшую обеденную зону, рабочее место или бар под открытым небом. Еще два выдвижных отсека расположены под днищем – туда можно убрать плиту, посуду и холодильник.

Кухонные модули после выдвижения превращаются в компактную зону для приготовления пищи и приема еды. Благодаря этому основное пространство кемпера не приходится постоянно занимать кухонным оборудованием.

У узкого кузова есть и ограничения. Scout рассчитан на невысокие скорости, поскольку трехколесная конструкция может наклоняться при быстром движении. Поэтому разработчики рассматривают концепцию прежде всего для путешествий по местам с узкими дорогами и красивыми природными маршрутами, среди которых в пресс-релизе производителя упоминаются Бали и Фиджи.

Scout остается экспериментальной концепцией, однако его компоновка демонстрирует, насколько компактным может быть транспорт для кемпинга. Запас хода около 300 километров и возможность организации спального места, кухни и открытой обеденной зоны делают проект необычным примером микрокемпера, которых в современном мире сегодня практически не существует.