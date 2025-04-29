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Arctic Trucks превратила «рамник» Isuzu D-Max в еще большего «проходимца»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
rugged 2025 isuzu d max arctic trucks at35 introduced at the 2025 commercial vehicle show 15 1

Пикап D-Max входит в модельную линейку компании Isuzu на протяжении многих лет. Рамная машина, изначально ориентированная на езду по бездорожью, демонстрирует себя вполне неплохо практически на всех рынках сбыта.

Но недавно ателье Arctic Trucks решило сделать из D-Max еще более жесткого проходимца. 

rugged 2025 isuzu d max arctic trucks at35 introduced at the 2025 commercial vehicle show 1 1
Isuzu D-Max AT35 2025

Модификация этого пикапа получила название AT35 и отличается от простой модели 2025 модельного года специальной подвеской Bilstein, массивными 35-дюймовыми вездеходными шинами BF Goodrich, расширенными колесными арками и боковыми подножками, рейлингами на крыше, а также улучшенными углами въезда и съезда.

Все эти доработки в теории должны дать машине еще большие возможности на бездорожье. 

rugged 2025 isuzu d max arctic trucks at35 introduced at the 2025 commercial vehicle show 6 1

Внутри 2-местной кабины реализована кожаная обивка, установлен 2-зонный климат-контроль и модернизированный 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а также новый 7-дюймовый информационный дисплей для водителя.

Мощность под капотом D-Max AT35 исходит от 1,9-литрового турбодизельного агрегата, который получил дополнительный режим езды по пересеченной местности.

rugged 2025 isuzu d max arctic trucks at35 introduced at the 2025 commercial vehicle show 2 1

В сочетании с системой 4WD и блокировкой заднего дифференциала по заверениям Arctic Trucks машина способна справляться даже с самыми коварными маршрутами.

Первым рынком для модернизированного Isuzu D-Max от Arctic Trucks станет Великобритания, где продавать автомобиль будут исключительно в версии с двойной кабиной и 6-скоростным «автоматом».

Стоимость машины составит минимум 57 тысяч фунтов стерлингов или 6,2 миллиона рублей по текущему курсу.

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Фото:Arctic Trucks

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