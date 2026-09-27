Чтобы впечатлить Toyota: OVER Racing показала лунный мотоцикл Luna Rider-1

Все знают, как выглядят луноходы. И, как правило, это 4-колесные багги. Однако японская компания OVER Racing решила пойти в этой задумке дальше и представила лунный мотоцикл Luna Rider-1.

Мероприятие прошло в Центре поставщиков Toyota Motor Corporation в городе Тойота, префектура Айти. Концепция необычного мотоцикла связана с исследованием лунной поверхности и использованием технологий, которые OVER Racing накопила при создании гоночной техники и кастомных деталей.

В выставке приняли участие множество местных компаний, которые получили возможность представить свои технологии Toyota Motor Corporation и ее дочерним предприятиям, чтобы их впечатлить и подписать желанное соглашение о партнерстве. OVER Racing использовала мероприятие для демонстрации проекта, выходящего за рамки привычного применения мотоциклетных технологий.

Шоу-байк Luna Rider-1

Luna Rider-1 создан по концепции Хамада из местной дизайн-студии RIDE DESIGN, а за его производство полностью отвечал бренд OVER Racing.

Для рамы и руля применен титановый сплав. Выбор материала связан с необходимостью совместить малую массу и высокую жесткость конструкции, которая должна быть пригодна для движения по неровной поверхности Луны.

Шоу-байк Luna Rider-1

В проекте нашли применение технологии металлообработки, которые компания использует при производстве гоночных мотоциклов и деталей для кастомных проектов. OVER Racing перенесла накопленный опыт в новую для себя область, связав его с разработкой транспортного средства для космических исследований.

Напомним, мотоцикл Luna Rider-1 уже демонстрировали публике ранее. Байк для передвижения по лунной поверхности был представлен на мероприятии EXPO 2025 в японской Осаке, а в марте 2026 года его показали на Токийском мотосалоне.

Таким образом, это уже третья по счету премьера так называемого «лунного мотоцикла», который вряд ли когда-нибудь действительно окажется на Луне.