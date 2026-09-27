Pajero Cross: как может выглядеть новый компакт-кроссовер Mitsubishi

Независимый рендер нового кроссовера Mitsubishi Pajero Cross 2028

Mitsubishi вслед за возвращением Pajero в модельный ряд рассматривает возможность расширения семейства внедорожников под легендарным названием. Одним из потенциальных представителей новой линейки может стать компактный Pajero Cross, который способен получить стилистику флагманского Pajero. Впрочем, пока проект официально не подтвержден, а опубликованные в сети изображения являются лишь цифровой визуализацией гипотетически возможного серийного автомобиля.

Ранее название Pajero использовалось Mitsubishi для нескольких внедорожников разных форматов. В разные годы компания выпускала Pajero Mini, Pajero Junior, Pajero iO и Pajero Sport, так что расширение семейства за пределы одной модели уже имеет исторические прецеденты.

Идея нового компактного кроссовера для семейства Pajero появилась на фоне возрождения флагманского внедорожника Mitsubishi. Президент и главный операционный директор компании Кейсуке Кишиура заявил во время презентации пятого поколения Pajero в Токио, что Mitsubishi намерена расширить семейство за счет компактных и небольших внедорожников.

Презентация Mitsubishi Pajero 2027

На мероприятии также показали тизер с двумя угловатыми автомобилями, однако их размеры и технические характеристики не раскрыли. Поэтому пока невозможно точно определить, какие сегменты займут будущие модели. По слухам, одним из автомобилей может оказаться компактным SUV, сопоставимым по размерам с Outlander, тогда как второй может относиться к более компактному классу.

Ранее авторитетное издание Nikkei Asia утверждало, что Mitsubishi может вывести его на рынок в 2028 или 2029 году. Предполагается, что новинка станет более проходимой альтернативой Outlander, будет использовать некоторые общие компоненты, но получит новую платформу собственной разработки.

Независимый рендер нового кроссовера Mitsubishi Pajero Cross 2028

На основе этих заявлений цифровой художник Theottle создал собственное видение компактного Pajero Cross. В рендерах прослеживаются черты нового Pajero, адаптированные для автомобиля меньшего размера. Судя по визуализации, концепция предполагает сохранение угловатой стилистики флагманского внедорожника с переносом характерных элементов на более компактный кузов.

Вопрос о том, станет ли будущая модель отдельным Pajero Cross или займет позицию Outlander, пока остается открытым. В качестве одного из вариантов развития проекта рассматривается использование технологий нынешнего Outlander с измененной архитектурой и внедорожной направленностью.

Если Mitsubishi действительно решит создать Pajero Cross на базе Outlander либо позиционировать его вместо этой модели, потенциальная силовая гамма может включать знакомые агрегаты. В качестве бензинового варианта называется 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 244 Нм.

Гибридная версия может получить подключаемую силовую установку с 2,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, аккумулятором емкостью 22,7 кВт/ч и двумя электромоторами. Суммарная отдача системы оценивается в 300 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – в 450 Нм.

Для сравнения, новый флагманский Pajero построен на модернизированной рамной архитектуре Triton. Его силовая установка включает 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 480 Нм, 8-ступенчатый автомат и систему полного привода Super Select II.

Напомним, вокруг проекта ходили немного другие спекляции. Предполагалось, что одним из анонсированных проектов Mitsubishi на базе флагманского Pajero станет мини-внедорожник Pajero Mini, который будет построен традиционной кроссоверной платформе и станет чем-то вроде дорожного аналога Suzuki Jimny Nomade.