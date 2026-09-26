Jeep Gladiator 6×6 получил 42-дюймовые шины и третий мост

Jeep никогда не выпускал серийный Gladiator с колесной формулой 6×6 и, очевидно, не собирается этого делать. Но это не значит, что такой автомобиль никогда не появится в продаже. Сторонняя компания Maxximum Industries создала подобный проект на базе стандартного пикапа. Машину серьезно переработали для тяжелого бездорожья, установив третий ведущий мост, огромные 42-дюймовые шины и модернизированную подвеску. Сейчас готовый автомобиль выставлен в шоуруме Barrett-Jackson Collection по внушительной цене, превышающей отметку в 180 тысяч долларов США.

Основой проекта оказался Gladiator с 3,6-литровым бензиновым V6 Pentastar и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовой агрегат тюнеры сохранили без изменений, а его исходная мощность составляла 285 л.с. Текущие показатели мощности после переоборудования продавец не приводит, но, вероятно, цифры остались стоковыми. Одометр автомобиля показывает 62 тысячи 465 миль, или примерно 100 тысяч км по более привычной нам системе исчисления пробега.

Главное отличие от обычного Gladiator скрывается в конструкции шасси. Maxximum Industries установила на машину дополнительный центральный мост с выходным валом, который передает крутящий момент на задний мост. Благодаря этому пикап получил полноценную трехосную схему 6×6.

Для работы с 42-дюймовыми колесами передаточное число главной передачи увеличили до 5,13. Подвеска получила увеличенный ход, а амортизаторы King рассчитаны на эксплуатацию вне асфальта. Создание шестиколесной конструкции потребовало переработки точек крепления и компоновки шасси.

Вместо штатных крыльев установлены алюминиевые элементы. Трубчатая стальная конструкция несет светодиодную балку KC, а на капоте разместили емкости для воды Rotopax. В оснащение также входят лебедка с тяговым усилием 5,4 тонны, новые боковые подножки и система связи с сиреной.

В салоне размещено рулевое колесо из углеволокна. Остальная часть проекта сосредоточена вокруг технических доработок, необходимых для эксплуатации шестиколесного пикапа на сложном бездорожье.

За автомобиль продавец просит 184 тысячи 900 долларов, что эквивалентно сумме в 15,6 млн российских рублей.