Новый высокопроизводительный кроссовер Nissan может получить двигатель GT-R

Независимый рендер нового высокопроизводительного кроссовера Nissan

Компания Nissan готовит новый GT-R. Эту информацию уже официально подтвердили в руководстве автопроизводителя, правда подробностей о нем пока не раскрыли.

Зато сегодня в свежем номере инсайдерского японского журнала Best Car появилась информация о новом суперкроссовере марки, который может оказаться родственником следующего GT-R. Технических подробностей оказалось не так много, как хотелось бы, но зато был опубликован первый рендер этой новинки.

На получившемся независимом изображении потенциальная новинка Nissan, которая может вывести компанию в новый для нее сегмент, где правят бал спортивные SUV, получила «злой» внешний облик с агрессивно оформленной передней частью кузова с многоуровневыми фарами, покатым рельефным капотом с воздухозаборниками по краям, узкой многоуровневой решеткой радиатора с «зубьями», а также бампером сложной формы с множеством аэродинамически продуманных воздуховодов.

На рендере машина обладает купеобразным силуэтом, а также рельефными боковинами кузова и черным пластиковым обвесом на порогах и колесных арках.

Независимый рендер нового высокопроизводительного кроссовера Nissan

Журнал Best Car называет эту новинку Nissan «ключом» к возрождению успехов компании, а также утверждает, что машина уже находится в процессе разработки. Сроки ее премьеры не называются, однако есть информация, что машина будет оснащаться модернизированным двигателем GT-R R35.

Инсайдеры пишут, что сейчас инженеры Nissan работают над гибридизацией мотора GT-R R35 с двойным турбонаддувом, чтобы затем установить его в новый «заряженный» кроссовер. Мощностные характеристики этой силовой установки, разумеется, пока не раскрываются.

Недавно мы также рассказывали о планах компании выпустить новое поколение суперкара GT-R (R36), а также о том, что руководство японского автопроизводителя отказалось от идеи делать машину полностью электрической.

Вместо этого машине может достаться гибридная силовая установка V6 с двойным турбонаддувом, в связку с которой войдет мощный электромотор. Вероятно, именно этот тандем будет также работать под капотом нового «заряженного» кроссовера Nissan, если этот проект действительно получит «зеленый свет» и появится в серийном виде.

Для нового GT-R в качестве сроков запуска рассматривается интервал между 2028 и 2030 годами. Высокопроизводительный кроссовер, связанный с этим проектом, вероятно, может появиться примерно в этот же период.