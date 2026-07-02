Новый Nissan GT-R может получить более 800 сил и гибридную установку, но рискует оказаться очень дорогим

Рендер: Carview

После завершения производства Nissan GT-R поколения R35 летом 2025 года будущее культового японского спорткара долгое время оставалось неопределенным. Однако теперь глава Nissan Иван Эспиноса официально подтвердил, что компания действительно работает над новым поколением GT-R, а японские СМИ уже раскрывают первые подробности о будущей модели.

Nissan GT-R поколения R35 дебютировал в 2007 году и выпускался почти 18 лет, став одним из самых узнаваемых японских спорткаров XXI века. За это время модель неоднократно модернизировалась, сохраняя 3,8-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, фирменный полный привод ATTESA E-TS и репутацию автомобиля, способного конкурировать с куда более дорогими европейскими суперкарами.

По данным японских источников, следующее поколение GT-R, которое неофициально называют R36, вряд ли станет полностью электрическим. Несмотря на показ концепта Nissan Hyper Force, инженеры считают, что современные аккумуляторные технологии пока не позволяют создать электромобиль, полностью соответствующий требованиям GT-R по производительности и выносливости на гоночной трассе.

Поэтому наиболее вероятным вариантом считается высокопроизводительная гибридная силовая установка либо система PHEV. Ожидается, что автомобиль сохранит двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который будет работать в паре с мощным электромотором.

Рендер: Carview

По предварительной информации, суммарная отдача такой установки превысит 800 лошадиных сил, что значительно больше, чем у нынешнего GT-R NISMO мощностью 600 л.с. При этом для самой экстремальной версии NISMO некоторые источники допускают мощность на уровне 1000 л.с.

Также ожидается применение системы полного привода нового поколения, которая станет дальнейшим развитием фирменной трансмиссии ATTESA E-TS и получит современные технологии электрического управления распределением тяги между колесами.

Существенно изменится и стоимость модели. Если в 2007 году базовый GT-R R35 стоил 7,77 миллиона иен (примерно 4 миллиона рублей), то новое поколение, по оценкам инсайдеров, будет значительно дороже. Цена стандартной версии может составить около 25 миллионов иен (около 12 миллионов рублей), тогда как GT-R NISMO способен преодолеть отметку в 30 миллионов иен (14,4 миллиона рублей), а в некоторых прогнозах и вовсе фигурирует сумма до 40 миллионов иен (19,2 миллиона иен).

Точных сроков дебюта компания пока не раскрывает. Глава Nissan Иван Эспиноса лишь отметил, что на разработку потребуется время. По оценкам японских СМИ, премьера нового GT-R наиболее вероятна в период с 2028 по 2030 год.

Тем временем Nissan уже готовит новое поколение Skyline, дебют которого ожидается зимой 2026 года. Сообщается, что благодаря активному применению искусственного интеллекта компании удалось сократить цикл разработки этой модели до двух лет и двух месяцев. Не исключено, что аналогичные технологии будут использованы и при создании нового GT-R.