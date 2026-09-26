Кроссовер Honda WR-V может получить новый дизайн и гибридную версию

Независимый рендер нового Honda WR-V 2027

Развитие линейки компактных SUV компании Honda продолжается. Сейчас в повестке находится модернизация одного из популярных представителей этого сегмента – «паркетника» WR-V. Предполагается, что обновление может затронуть внешность и интерьер, а главным изменением способна стать гибридная силовая установка.

Honda WR-V представили в Японии в марте 2024 года. Японская модель создана на базе индийского Elevate и заняла нишу между компактными кроссоверами марки, предлагая более доступную альтернативу Vezel.

Ключевым направлением развития WR-V может стать электрификация. На японском рынке гибридные версии уже предлагаются для Vezel и Toyota Yaris Cross, поэтому появление HEV в теории позволило бы расширить возможности компактного кроссовера Honda.

Для WR-V уже подготовили прогноз внешности после возможной модернизации. Судя по независимому рендеру (заглавное изображение), общие пропорции сохранят квадратный силуэт и визуально мощный характер нынешней модели, а основные изменения будут сосредоточены спереди.

Фары станут уже, решетка радиатора сохранит крупные размеры, а переработанные бамперы и серебристые элементы сделают внешность более современной без полной смены кузова.

Интерьер также может существенно измениться, однако сказать конкретно, что «переедет» в машину из новых моделей Honda пока нельзя.

С технической стороной также пока нет никакой конкретики. По слухам, Honda собирается электрифицировать новый WR-V, чтобы дать ему возможность более плотно конкурировать с Toyota Yaris Cross.

При этом для индийского брата-близнеца этой модели – кроссовера Elevate – ожидается сохранение нынешнего 1,5-литрового бензинового двигателя даже после модернизации, ведь любой способ электрификации сделает машину сильно дороже, а значит, лишит статуса бюджетника.

В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Все станет более или менее понятно только в 2027 году, когда, как ожидается, состоится официальная премьера реформенного кроссовера.

К слову, WR-V сейчас можно найти даже на российском авторынке, где Honda официально не представлена с 2022 года. Речь, разумеется, идет о параллельно импортированных автомобилях. И если верить предложениям «серых» дилеров, цены на уже ввезенные из-за границы экземпляры сейчас начинаются от 1,8 млн рублей.