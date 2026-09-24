Nissan Juke следующего поколения подловили на дорогах общего пользования

Концепт-кар Nissan Juke 2027

Nissan разрабатывает третье поколение Juke, которое станет полностью электрическим. Премьера нового кроссовера ожидается весной следующего года, а производство развернут на заводе марки в Сандерленде (Великобритания). Накануне прототипы этой модели были засняты на дорожных испытаниях.

Шпионские фотографии нового Juke демонстрируют кузов с очень квадратными формами и силуэтом, близким к ранее опубликованным официальным изображениям. Судя по прототипам, основная стилистическая концепция уже сформирована, а нынешние дорожные тесты сосредоточены на доводке технической части автомобиля.

Дизайн заметно связан с концептом Nissan Hyper Punk. Особенно выразительно это проявляется в геометрии кузовных поверхностей и световых элементах передней и задней частей. Световая графика должна стать одной из главных особенностей внешности нового поколения.

Шпионские фото ходового прототипа нового Nissan Juke 2027

Связь с прежним Juke сохранится в отдельных деталях. Сильно наклоненное заднее стекло продолжит формировать характерный профиль купе-кроссовера, а ручки задних дверей разместят в оконной раме. Благодаря этому боковины кузова получат более чистый и цельный вид.

Основой электрического кроссовера должна стать архитектура CMF-EV, которую Nissan использует и для других электромобилей, включая новые Leaf и Ariya. Производственная программа также объединит Juke с Leaf: обе модели будут выпускаться на предприятии Nissan в британском Сандерленде.

Технические характеристики пока полностью не раскрыты. Предполагается использование аккумуляторов емкостью 52 и 75 кВт/ч, а расчетный запас хода может находиться в диапазоне от 400 до 600 км по циклу WLTP. Впрочем, эти показатели пока не подтверждены официально, поэтому к официальному дебюту машины многое может измениться.

Салон нового Juke пока до сих пор остается скрытым от объективов фотографов. Внутри, если верить слухам, внутри ожидается комбинация двух 14,3-дюймовых дисплеев с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, интеграция сервисов Google, беспроводные обновления программного обеспечения и навигация с учетом необходимости зарядки аккумулятора во время поездки.

Новый Juke заменит нынешнюю модель не сразу. Бензиновая и гибридная версии существующего поколения продолжат продаваться параллельно с электрическим кроссовером, что позволит Nissan сохранить разные варианты силовых установок в линейке.

Премьера третьего поколения ожидается весной 2027 года.

Ранее на первых дорожных тестах был замечен еще один перспективный проект-возвращенца в модельную линейку Nissan. Речь идет о внедорожнике Terrano, который, как ожидается, также справит дебют следующей весной. Но, в отличие от нового Juke, начнет свой мировой вояж не с Европы, а с Китая.