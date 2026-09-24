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Nissan Juke следующего поколения подловили на дорогах общего пользования

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Появились первые шпионские фото ходового прототипа нового Nissan Juke

Nissan Juke следующего поколения подловили на дорогах общего пользования
Концепт-кар Nissan Juke 2027

Nissan разрабатывает третье поколение Juke, которое станет полностью электрическим. Премьера нового кроссовера ожидается весной следующего года, а производство развернут на заводе марки в Сандерленде (Великобритания). Накануне прототипы этой модели были засняты на дорожных испытаниях.

Шпионские фотографии нового Juke демонстрируют кузов с очень квадратными формами и силуэтом, близким к ранее опубликованным официальным изображениям. Судя по прототипам, основная стилистическая концепция уже сформирована, а нынешние дорожные тесты сосредоточены на доводке технической части автомобиля.

Дизайн заметно связан с концептом Nissan Hyper Punk. Особенно выразительно это проявляется в геометрии кузовных поверхностей и световых элементах передней и задней частей. Световая графика должна стать одной из главных особенностей внешности нового поколения.

Nissan Juke следующего поколения подловили на дорогах общего пользования
Шпионские фото ходового прототипа нового Nissan Juke 2027

Связь с прежним Juke сохранится в отдельных деталях. Сильно наклоненное заднее стекло продолжит формировать характерный профиль купе-кроссовера, а ручки задних дверей разместят в оконной раме. Благодаря этому боковины кузова получат более чистый и цельный вид.

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Основой электрического кроссовера должна стать архитектура CMF-EV, которую Nissan использует и для других электромобилей, включая новые Leaf и Ariya. Производственная программа также объединит Juke с Leaf: обе модели будут выпускаться на предприятии Nissan в британском Сандерленде.

Технические характеристики пока полностью не раскрыты. Предполагается использование аккумуляторов емкостью 52 и 75 кВт/ч, а расчетный запас хода может находиться в диапазоне от 400 до 600 км по циклу WLTP. Впрочем, эти показатели пока не подтверждены официально, поэтому к официальному дебюту машины многое может измениться.

Салон нового Juke пока до сих пор остается скрытым от объективов фотографов. Внутри, если верить слухам, внутри ожидается комбинация двух 14,3-дюймовых дисплеев с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, интеграция сервисов Google, беспроводные обновления программного обеспечения и навигация с учетом необходимости зарядки аккумулятора во время поездки.

Новый Juke заменит нынешнюю модель не сразу. Бензиновая и гибридная версии существующего поколения продолжат продаваться параллельно с электрическим кроссовером, что позволит Nissan сохранить разные варианты силовых установок в линейке.

Премьера третьего поколения ожидается весной 2027 года.

Ранее на первых дорожных тестах был замечен еще один перспективный проект-возвращенца в модельную линейку Nissan. Речь идет о внедорожнике Terrano, который, как ожидается, также справит дебют следующей весной. Но, в отличие от нового Juke, начнет свой мировой вояж не с Европы, а с Китая.

Фото:Nissan, Gabetzspyunit

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