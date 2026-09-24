Новый кроссовер Toyota Corolla Cross – первые неофициальные изображения

Независимый рендер новой Toyota Corolla Cross

Сегмент компакт-кроссоверов остается одним из самых популярных во всем мире, и в ближайшее время в нем готовится очередное пополнение. Toyota готовит второе поколение Corolla Cross, которое должно получить более аэродинамичный кузов, переработанный интерьер и новое поколение гибридной установки. Ожидается, что к стандартному гибриду впервые может присоединиться подключаемая версия. Продажи новой модели могут начаться в 2028 году.

Toyota Corolla Cross впервые представили в июле 2020 года в Таиланде, где начались и продажи модели. Кроссовер стал первым SUV в семействе Corolla, расширившим многолетнюю линейку седанов, хэтчбеков и универсалов. В 2021 году Corolla Cross вышла на японский и американский рынки, после чего Toyota начала расширять географию продаж модели.

Независимый рендер новой Toyota Corolla Cross

Внешность нового поколения Corolla Cross, судя по первым независимым рендерам, опубликованным в сети, должна сохранить нынешний баланс между современным дизайном и внедорожными чертами, но стать более обтекаемой. Передняя часть получит более четкие линии, ниже расположенный капот и более аэродинамичную форму.

Боковины могут отличиться новыми молдингами и дверями, а в оснащении ожидаются 18-дюймовые легкосплавные диски. Сзади изменятся дверь багажника, фонари и бампер.

Салон, по слухам, также станет заметно другим. Панель приборов ожидается более тонкой и детально проработанной – в стилистике концепта новой Corolla, показанного в 2025 году. Основой автомобиля должна стать обновленная версия архитектуры TNGA-C.

Независимый рендер новой Toyota Corolla Cross

Главным техническим изменением должна стать новая гибридная система Toyota шестого поколения. В ее составе ожидается 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель G20E. Toyota анонсировала перспективное семейство многоцелевых двигателей в мае 2024 года, которые будут предлагаться как в атмосферной, так и в турбированной версиях. Для Corolla Cross Hybrid ожидается атмосферный вариант.

Четырехцилиндровый агрегат компактнее нынешнего 1,5-литрового трехцилиндрового атмосферного двигателя, который Toyota применяет в некоторых гибридных моделях на европейском и других международных рынках. По высоте новый мотор получится компактнее на 10%, что позволит расположить капот ниже. Для седанов Toyota заявляет потенциальное увеличение топливной экономичности на 12%, а для кроссовера с высоким дорожным просветом ожидается заметное улучшение эффективности.

Отдельной новинкой должна стать Corolla Cross Plug-in Hybrid. По данным японского журнала Best Car, подключаемая модификация получит тот же 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, а суммарная мощность составит 200 л.с.. Данные о запасе хода только на электротяге пока не раскрыты.

Продажи Corolla Cross нового поколения ожидаются примерно с 2028 года. Базовая цена прогнозируется на уровне около 31 тысячи долларов (при пересчете на российскую валюту около 2,6 млн рублей).