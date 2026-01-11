Tesla так и не выпустила 6-местный Tesla Cybertruck, но он уже существует

На момент выхода в продажу Tesla обещала появление у ее новой модели Cybertruck более вместительной 6-местной версии, но в итоге она так и не дебютировала из-за потенциальных проблем с безопасностью.
Устав ждать, отец четверых детей из США взял дело в свои руки и создал собственный шестиместный «Кибертрак», показав его фотографию в соцсетях.
Самодельная модернизация внесла изменения в центральную консоль пикапа, которая была демонтирована. Вместо нее появилось узкое вертикальное сиденье, зажатое между двумя оригинальными креслами.
Кресло оснащено ремнем безопасности. И это единственная система, которая отвечает за безопасность сидящего на нем пассажира.
Напомним, еще в 2019 году Tesla демонстрировала рендеры аналогичной конфигурации сидений Cybertruck, но задумка компании так и не была реализована. Многие считают, что это связано с нарушением правил безопасности, касающихся центрального сиденья.
Дело в том, что в оригинальном пикапе установлена внутренняя подушка безопасности рядом с водительским креслом, которая в теории может задеть любого, кто будет сидеть посередине.
Кроме того, непосредственно перед шестым сиденьем не предусмотрена отдельная подушка, что противоречит идеологии Tesla быть автопроизводителем, выпускающим максимально безопасные автомобили.