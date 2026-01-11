Tesla так и не выпустила 6-местный Tesla Cybertruck, но он уже существует

ДомойАвтоновости сегодняTesla так и не выпустила 6-местный Tesla Cybertruck, но он уже существует

Текст: Алиса Шашкова
Отец семейства собрал собственную версию вместительного электропикапа Tesla

На момент выхода в продажу Tesla обещала появление у ее новой модели Cybertruck более вместительной 6-местной версии, но в итоге она так и не дебютировала из-за потенциальных проблем с безопасностью. 

Устав ждать, отец четверых детей из США взял дело в свои руки и создал собственный шестиместный «Кибертрак», показав его фотографию в соцсетях.

Самодельная модернизация внесла изменения в центральную консоль пикапа, которая была демонтирована. Вместо нее появилось узкое вертикальное сиденье, зажатое между двумя оригинальными креслами.

Шестое сиденье, установленное в Tesla Cybertruck

Кресло оснащено ремнем безопасности. И это единственная система, которая отвечает за безопасность сидящего на нем пассажира.

Напомним, еще в 2019 году Tesla демонстрировала рендеры аналогичной конфигурации сидений Cybertruck, но задумка компании так и не была реализована. Многие считают, что это связано с нарушением правил безопасности, касающихся центрального сиденья.

Дело в том, что в оригинальном пикапе установлена внутренняя подушка безопасности рядом с водительским креслом, которая в теории может задеть любого, кто будет сидеть посередине. 

Кроме того, непосредственно перед шестым сиденьем не предусмотрена отдельная подушка, что противоречит идеологии Tesla быть автопроизводителем, выпускающим максимально безопасные автомобили.

Фото:Tesla, соцсети

