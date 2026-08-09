Audi 5000 CS Quattro с 650-сильным мотором и 16 рекордами выставят на аукцион

Фото: RM Sotheby’s

Редкий прототип Audi 5000 CS Quattro Speed Record, созданный в середине 1980-х годов для демонстрации возможностей системы полного привода Quattro, снова оказался в центре внимания. Автомобиль, который когда-то планировали отправить на утилизацию, сохранился до наших дней и теперь будет выставлен на торги RM Sotheby’s в Монтерее.

Этот необычный седан сочетает внешность практически серийной модели с гоночной техникой, включая 650-сильный пятицилиндровый турбомотор и опыт установления сразу 16 мировых рекордов скорости.

Audi 200 второго поколения (заводской индекс Type 44) выпускалась с 1982 по 1991 год и стала одной из самых технологичных моделей марки в 1980-х годах. Автомобиль получил версии с турбированными пятицилиндровыми двигателями и полным приводом Quattro, который к тому времени уже доказал свои возможности в автоспорте. Американская версия модели продавалась под названием Audi 5000 и использовалась брендом для продвижения технологий Quattro на рынке США.

Фото: RM Sotheby’s

В 1986 году компания Audi решила продемонстрировать потенциал своей техники необычным способом – построила рекордный седан на базе 5000 CS Quattro. Этот автомобиль создавался не для массового производства, а для скоростных испытаний, которые должны были укрепить имидж марки и показать преимущества полного привода Quattro.

За основу инженеры взяли американскую версию Audi 200 Quattro Turbo. Чтобы снизить массу автомобиля, специалисты применили детали из кевлара и пластика, доработали подвеску и установили дополнительные аэродинамические элементы. Несмотря на подготовку к рекордным заездам, внешне машина сохранила достаточно сдержанный облик.

Черный кузов с небольшими спойлерами, накладками на фарах и золотистыми колпаками колес лишь слегка выдавал особый статус автомобиля. В салоне сохранились привычные элементы серийной модели, включая задние сиденья с клетчатой обивкой и штатную магнитолу Audi Delta. При этом внутри появился каркас безопасности, спортивное кресло Schroth и дополнительные приборы для контроля работы основных систем.

Главные изменения скрывались под капотом. Стандартный пятицилиндровый турбодвигатель объемом 2,2 литра, который в обычной версии развивал 182 лошадиные силы, получил серьезную модернизацию. Инженеры установили четырехклапанную головку блока цилиндров, индивидуальные дроссельные заслонки, специальный выпускной коллектор и крупный турбокомпрессор KKK.

В результате отдача двигателя выросла до 650 лошадиных сил. Такая мощность позволила седану продемонстрировать возможности, которые в то время были недоступны большинству дорожных автомобилей.

Фото: RM Sotheby’s

Первоначально за руль машины планировали посадить легендарного раллийного гонщика Вальтера Рёрля, однако для испытаний на высокоскоростной овальной трассе Талладега Суперспидвей выбрали Бобби Унсера – трехкратного победителя гонки «Индианаполис 500».

24 марта 1986 года американский гонщик вывел Audi на трассу и показал среднюю скорость круга 206,3 мили в час, что соответствует примерно 332 км/ч. На отдельных участках автомобиль разгонялся до 350 км/ч. По итогам испытаний седан установил 16 мировых рекордов скорости.

После завершения программы прототип должен был отправиться на списание, однако его судьба сложилась иначе. Автомобиль сохранился благодаря знакомству между владельцем Audi V8 и директором по автоспорту компании Вернером Лауренцем. Позже машина попала в частную коллекцию, получила обновление кузова и прошла восстановление механических компонентов.

Теперь уникальный Audi 5000 CS Quattro Speed Record вновь выходит на рынок коллекционных автомобилей. RM Sotheby’s оценил стоимость прототипа в 250–300 тысяч долларов (около 20,4 млн – 24,5 млн рублей по текущему курсу). Торги состоятся 14 августа 2026 года в Монтерее, где этот необычный седан получит шанс обрести нового владельца.