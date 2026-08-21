VW выпустит 7-местный супервнедорожник – соперник Haval H9

Рендер: Motor1

Volkswagen разрабатывает крупный семиместный внедорожник на базе архитектуры следующего Amarok. Проект под рабочим названием Atacama должен получить три ряда сидений, колесную базу около 3,30 метра и, предположительно, гибридную силовую установку 800 TSI мощностью свыше 470 л.с. и крутящим моментом до 800 Нм.

Volkswagen Amarok выпускается с 2010 года и стал первым пикапом марки. Второе поколение модели появилось в 2022 году и создавалось в рамках сотрудничества Volkswagen и Ford. Amarok занимает важное место в коммерческой и внедорожной линейке Volkswagen, а его появление позволило марке конкурировать с такими моделями, как Toyota Hilux.

Новый проект Volkswagen должен вывести эту архитектуру в другой сегмент. По информации Motor1.com, дилерам уже представили планы по крупному внедорожнику с тремя рядами сидений и семью посадочными местами. Рабочее название проекта – Atacama, хотя серийное имя автомобиля пока не определено.

Главным преимуществом будущей модели могут стать размеры. Ожидается, что она получит колесную базу следующего Amarok примерно 3,30 метра. Для сравнения, у Toyota SW4 этот показатель составляет 2,79 метра, а у Haval H9 – 2,85 метра. Разница превышает 40 сантиметров, что особенно важно для автомобиля с тремя рядами сидений.

Большая колесная база должна дать Volkswagen дополнительное пространство для пассажиров третьего ряда и багажного отделения. При этом окончательные габариты кузова Atacama пока неизвестны.

Рендер: Motor1

Сам проект имеет определенную предысторию. Еще при разработке предыдущего поколения Amarok Volkswagen рассматривала возможность создания внедорожника на базе пикапа, однако тогда до серийного производства дело не дошло. Теперь ситуация изменилась благодаря новой архитектуре, разработанной совместно с китайской компанией SAIC.

Платформа позволяет создавать автомобили с разными типами кузова, силовыми установками и конфигурациями подвески. В Китае SAIC уже использует эту архитектуру для пассажирской версии Interstellar X, однако будущий Volkswagen Atacama будет отдельным трехрядным внедорожником.

В Южной Америке Volkswagen уже испытывает новое поколение Amarok. Компания переработала его переднюю часть, а разработкой дизайна занимается региональная команда. Atacama при этом получит закрытый кузов и три ряда сидений, сохранив связь с пикапом через архитектуру и механические компоненты.

Отдельный интерес вызывает силовая установка. Ранее сообщалось, что новый Amarok получит версию 800 TSI с мощностью более 470 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Также заявлялись полный привод и разгон с места до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. По данным источника, сочетание этих характеристик указывает на использование подключаемой гибридной системы.

Предполагается, что аналогичная силовая установка может появиться и у Atacama, хотя ее настройки способны отличаться с учетом массы и назначения внедорожника. Если заявленные показатели сохранятся, Volkswagen получит заметное преимущество по мощности перед основными конкурентами.

Для сравнения, Toyota SW4 оснащается 2,8-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. У Haval H9 используется 2,4-литровый турбодизель на 184 л.с. и 480 Нм. На этом фоне более 470 л.с. и 800 Нм у Volkswagen выглядели бы очень серьезной заявкой.

Появление Atacama может закрыть пробел в модельной линейке Volkswagen. Сейчас Taos и Tiguan ориентированы преимущественно на дорожную эксплуатацию, тогда как у марки нет крупного трехрядного внедорожника с архитектурой, близкой к пикапу.