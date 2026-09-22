Новый Hyundai Tucson сменил поколение и готовится подорожать на родине

Пятое поколение кроссовера Hyundai Tucson представили относительно недавно, но пока не объявили официальный прайс-лист на эту модель, где она появится перед остальными рынками – у себя на родине в Южной Корее. Ожидается, что цены на машину огласят в октябре, а сама она должна немного подорожать в сравнении со своей предшественницей.

Цена актуальной генерации Tucson в Южной Корее начинается от 28 миллионов 440 тысяч местных вон. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 755 тысяч рублей по действующему валютному курсу. Корейские инсайдеры, имеющие связи в официальных дилерских центрах компании, полагают, что новое, пятое по счету поколение Tucson подорожает примерно на 3-4 миллиона вон (185 тысяч – 245 тысяч рублей) в зависимости от версии.

В таком случае базовая цена машины будет начинаться от 31 миллиона 500 тысяч – 32 миллионов 500 тысяч вон (примерно 1 миллиона 945 тысяч – 2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Еще большее подорожание, как ожидается, ждет гибридные исполнения машины, которые могут прибавить до 4-5 миллионов вон (около 245 тысяч – 310 тысяч рублей).

Интерьер Hyundai Tucson 5 поколения

Напомним, официальная премьера свежей генерации Hyundai Tucson состоялась в конце августа. Автомобиль пережил крупные визуальные изменения, приобретя полностью переработанный экстерьер и интерьер. Базовое оснащение было расширено.

Причины, по которым машина может сильно прибавить в цене, кроются как раз в расширенном арсенале таких кроссоверов. В новом, пятом поколении у кроссовера появилась новейшая мультимедийная система Pleos Connect с 17-дюймовым сенсорным дисплеем, которая работает под собственной операционной системой и обладает интерфейсом, имитирующим знакомый всем интерфейс современных смартфонов. В дополнение к нему идет ИИ-помощник Gleo AI.

Hyundai Tucson 5 поколения в версии XRT

Помимо простой версии у кроссовера также будет так называемый «внедорожный» вариант XRT, который представили накануне. В нем машина отличится особым Off-road-декором, а также улучшенной системой полного привода HTRAC.

С выходом нового поколения Hyundai Tucson в продажу в Южной Корее в октябре машина может быстро оказаться на российском авторынке, но, разумеется, только неофициально.

Почти наверняка сбор заказов откроют еще до конца этого года. Правда рассчитывать на то, что цена кроссовера окажется близкой к корейскому прайсу – точно не стоит. Мощность базового двигателя для модели составит 193 лошадиные силы, а значит, машина не будет попадать под льготные ставки утильсбора (до 160 л.с.).