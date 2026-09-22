5 спальных мест в радиусе 5 метров: японский компактный автодом Toyota Camroad Aletta Evolution Type X 

Кемпер Toyota Camroad Aletta Evolution Type X

Как разместить пять спальных мест, кухню и полноценную жилую зону в кемпере длиной меньше пяти метров? Японская компания Nuts RV попыталась решить эту задачу, взяв за основу грузовое шасси Toyota Camroad и представила уникальный компактный автодом Aletta Evolution Type X. Главная особенность модели – трансформируемая нишевая кровать размером около 180×180 см, которая становится самым просторным спальным местом в салоне.»

При длина 4,85 метра, ширине около 2 метров и высоте 2,8 метра Aletta Evolution Type X рассчитан максимум на шесть пассажиров. В жилой зоне сразу за кабиной установлены две противоположные скамьи, между которыми размещается мобильный стол. После трансформации зоны отдыха получается односпальное место размером около 190×90 см. В конструкции столешницы предусмотрены четыре подстаканника, а возле входа находится обувной шкаф.

Внутренняя планировка автодома Toyota Camroad Aletta Evolution Type X

Посадочные места оборудованы ремнями безопасности: два входят в стандартную комплектацию, еще два направленных по ходу движения доступны в качестве опции. Дополнительная подушка, устанавливаемая в дверном проеме, позволяет использовать ее как небольшой табурет. Скамья за водительским креслом получила увеличенную ширину и треугольное завершение, благодаря чему за столом могут разместиться пять-шесть человек.

Кухонный блок занимает минимум пространства. Здесь установлены холодильник объемом 70 литров, раковина под стеклянной крышкой, ящики и места для хранения, а рабочая поверхность дополнена складной секцией, которая раскладывается в сторону двери.

Фиксированной плиты нет – для приготовления пищи используется мобильная электрическая или газовая плитка. Над кухней находится окно для вентиляции, верхние шкафы и встроенная микроволновая печь. Еще один отсек предусмотрен над входной дверью, а мусорный контейнер встроен непосредственно в нее.

Спальные места распределены по салону. Поперечная кровать размером около 126×180 см получила реечное основание, расположенное рядом с верхними шкафами и небольшой вешалкой для одежды. Над ней установлен кондиционер, а несколько окон обеспечивают вентиляцию. От жилой части спальное пространство можно отделить занавеской.

Главная особенность Type X находится в передней части салона. Нишевая кровать выдвигается вперед и после трансформации образует поверхность около 180×180 см – это самое просторное спальное место кемпера.

В зависимости от конфигурации автомобиль может быть оснащен компрессорным холодильником, отопителем FF-Heater, кондиционером жилой зоны и литиевой батареей емкостью 400 Ач. За электросистемой следят компоненты Votronic, а кузов полностью изолирован. Также предусмотрены 19-литровый бак для сточных вод и бак пресной воды, объем которого в представленном описании не указан.

Стоимость Toyota Camroad Aletta Evolution Type X начинается от 10,05 миллиона иен или 5,3 миллиона российских рублей. Базовая версия комплектуется задним приводом, бензиновым двигателем мощностью 132 л.с. и автоматической коробкой передач. За дополнительную плату для покупателей также доступны дизельный мотор мощностью 144 л.с. и система полного привода.