Новый Toyota RAV4 оснастили массивным защитным «кенгурятником»

Австралия – страна, где традиционно популярны всевозможные устройства, которые защищают кузова от повреждений, но чаще всего они устанавливаются на пикапы, а не на кроссоверы. Накануне стало известно, что Toyota RAV4 актуального поколения получил там необычное дополнение для эксплуатации местной глубинке.

Компания TUFF Australia разработала для кроссовера массивную защитную конструкцию, рассчитанную на снижение последствий столкновений с крупными животными. Аксессуар также меняет внешний вид RAV4, придавая ему более суровый облик.

Toyota RAV4 впервые представили в 1994 году как компактный полноприводный автомобиль, ориентированный на сочетание возможностей внедорожника и повседневной эксплуатации. Пятое поколение модели дебютировало в 2018 году. Шестое поколение RAV4 было представлено в 2025 году и получило новую архитектуру с акцентом на электрифицированные силовые установки.

Для большинства владельцев Toyota RAV4 остается семейным кроссовером, который используется для повседневных поездок, перевозки детей и путешествий. В Австралии условия эксплуатации в некоторых регионах заметно отличаются, поскольку на загородных дорогах водители регулярно сталкиваются с риском столкновения с дикими животными.

Компания TUFF Australia предлагает решение в виде усиленной защитной конструкции для передней части RAV4. Аксессуар закрывает значительную часть бампера и дополнительно защищает капот, фары и элементы системы охлаждения.

Самым заметным вариантом стала защитная дуга TUFF Alloy Aerostyle Bullbar. Ее конструкция охватывает переднюю часть автомобиля и включает трубчатые элементы вокруг фар и решетки радиатора. За счет массивной металлической конструкции RAV4 примеряет более агрессивный внешний вид.

Для покрытия доступно несколько вариантов. Защитную дугу можно заказать с черным порошковым покрытием с текстурированным эффектом, в полированном металлическом исполнении или в оттенке «старинное серебро». Также TUFF предлагает индивидуальную окраску.

Производитель заявляет, что установка защитной дуги не отменяет заводскую гарантию и совместима с системами безопасности автомобиля, включая штатные датчики ADAS и подушки безопасности.

Конструкция рассчитана не только на защиту передней части. На ней предусмотрены точки крепления для светодиодных прожекторов, лебедки и антенн УВЧ-радиостанции. Это позволяет адаптировать RAV4 для поездок по бездорожью и удаленным районам.

Для владельцев, которым не требуется столь массивная конструкция, предусмотрен более компактный вариант. Алюминиевая защитная дуга закрывает меньшую часть переднего бампера, поэтому визуально выглядит сдержаннее.