Три автомобильных бренда с недорогим ремонтом после 150 тысяч км пробега

Toyota Camry 2026

Большой пробег не обязательно означает резкий рост расходов на содержание автомобиля. Стоимость последующего ремонта во многом зависит от конструкции машины, доступности запчастей и качества обслуживания.

Наша редакция назвала тройку автомобильных брендов, владельцы машин которых, если и столкнутся с затратами после отметки в 150 тысяч км пробега, то они вряд ли окажутся большими. Как ни странно, весь топ-3 оказался занят представителями японского автопрома.

Toyota

Мало кто сомневался, что первая строчка в этом рейтинге будет отдана компании Toyota. Ее автомобили за долгие годы заслужили звание одних из самых надежных. Но сэкономить на ремонте позволит даже не это.

Одним из факторов относительно доступного обслуживания машин этого бренда является широкое распространение автомобилей Toyota в России. Механики хорошо знакомы с конструкцией популярных моделей, что может сокращать трудозатраты на ремонт.

Honda

Еще один японский автопроизводитель, машины которого прославились высоким уровнем надежности, а модельная линейка компании хорошо известна по своим техническим решениям большинству отечественных автомехаников.

Чаще всего это силовые агрегаты без сложных инженерных изысков, которые обладают высоким уровнем ремонтопригодности, а запчасти на них не стоят огромных денег.

Mazda

Замыкает тройку брендов, ремонт машин которых после 150 тысяч км пробега не ударит по бюджету, Mazda. Марка из Хиросимы долгое время сопротивлялась засилью в автопроме турбированных моторов, предпочитая атмосферные агрегаты, и опиралась на проверенные временем гидротрансформаторные автоматические коробки передач, благодаря чему многие из ее машин служат сотни тысяч км без серьезных неисправностей.

Единственное, в чем Mazda уступает своим конкурентам, расположившимся выше в этом рейтинге, так это в стоимости оригинальных запасных деталей. Впрочем, сегодня у них есть достойные аналоги.

Между тем, недавно мы рассказывали, что Toyota и Lexus в очередной раз заняли первые места в подборке самых ресурсных автомобилей, которые с высокими шансами способны преодолеть отметку в 400 тысяч километров.