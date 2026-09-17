Toyota и Lexus вновь заняли первые места по ресурсу своих автомобилей

Toyota Sequoia 2026

Для того, чтобы автомобиль смог проехать свыше 400 тысяч километров, одной регулярной замены расходников недостаточно – машина должна обладать высоким запасом долговечности. Это подтверждает свежая работа аналитиков «iSeeCars», в которой рассматривались современные модели с наиболее высоким шансом преодоления этого рубежа пробега. В верхней части рейтинга ресурса вновь расположились исключительно автомобили Toyota и Lexus.

Согласно опубликованному исследованию, вероятность преодоления отметки в 400 тысяч км сильно зависит от конкретной модели. Аналитики изучили более 174 миллионов автомобилей и определили модели, которые чаще остальных достигают пробега свыше 250 тысяч миль, или примерно 400 тысяч километров.

Средний показатель по всему исследованию составил 5,4%. Однако у лидера рейтинга вероятность оказалась почти в восемь раз выше среднего значения. Но еще интереснее стала итоговая подборка моделей, способных достич таких высоких цифр на своих одометрах.

Первое место заняла Toyota Sequoia с показателем 42,3%. Вторым стал Lexus LS – 38,8%, а третью позицию застолбил за собой Toyota 4Runner с результатом 33,1%.

Далее расположились гибридный Lexus RX с вероятностью 28,9%, Toyota Tundra с 28,2% и Toyota Tacoma с 25%. Седьмое место досталось Lexus GX – 23,3%.

Замкнули первую девятку Toyota Avalon и Toyota Highlander Hybrid. Для обеих моделей исследование приводит показатели 23,2% и 20,7% соответственно.

На десятом месте оказался гибридный Honda Accord – вероятность достижения отметки в 400 тысяч километров составляет 18,5%. Далее следуют Honda HR-V с 17,6% и Lexus IS с результатом 17,5%.

Пятнадцатым в рейтинге стал Honda Civic – 15%. Между ним и гибридной версией Avalon расположился Mercedes-Benz G-Class с вероятностью 17,3%.

Таким образом, первые девять позиций рейтинга занимают модели Toyota и Lexus. Еще три места принадлежат Honda, а единственным представителем неяпонских марок оказался Mercedes-Benz G-Class.

Большую часть списка составляют пикапы и крупные внедорожники. Авторы исследования связывают это с характером эксплуатации подобных автомобилей: многие из них используются для перевозок или в коммерческих целях, поэтому за время службы могут проходить особенно большие расстояния.

Ранее другое крупное зарубежное издание опубликовало рейтинг из 10 самых ресурсных внедорожников всех времен. Среди них также оказалось немало моделей Toyota и Lexus, занявших первые строчки в итоговой подборке.