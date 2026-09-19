Новый внедорожный автодом на базе Toyota длиной менее 5 метров покажут вживую

Автодом Direct Cars DN-75

Компания Direct Cars готовит к выставке в Йокогаме новый кемпер DN-75, созданный для путешествий по бездорожью и длительного отдыха. В основе автомобиля лежит Toyota Camroad, а внешность и интерьер получили решения, рассчитанные на активные поездки. Продажи DN-75 в Японии стартуют в ближайшее время.

Премьера кемпера DN-75 состоится на выставке Yokohama Camping Car Show 2026, которая пройдет 26 сентября. Новинка уже была представлена виртуально ранее в этом году и стала развитием идеи кемпера, совмещающего жилое пространство с элементами внедорожной техники.

В Direct Cars называют концепцию DN-75 «духом приключений пустынных кочевников». Автомобиль предназначен для путешественников, которые хотят отправляться в удаленные места и проводить больше времени за пределами городов.

Основой кемпера стал Toyota Camroad. Габариты DN-75 составляют 4860 мм в длину, 1870 мм в ширину и 2760 мм в высоту. Кузов окрашен в цвет хаки и дополнен металлическим передним бампером, защищенными от царапин передним и задним бамперами, а также светодиодной фарой на крыше.

Для отдыха на природе предусмотрена выдвижная боковая палатка. Снаружи также установлены боковые багажные полки, которые позволяют разместить дополнительное оборудование и снаряжение.

Салон DN-75 выполнен в более домашнем стиле. В отделке сочетаются коричневое дерево, серая ткань и черная кожа, а пол выполнен из массива дерева. Внутреннее освещение дополняет оформление жилого пространства.

Для ночевки предусмотрены раскладные двухъярусные кровати и еще одно спальное место в передней части салона. Таким образом, внутреннее пространство можно трансформировать в полноценную зону для отдыха.

Оснащение рассчитано на длительное пребывание вдали от цивилизации. В салоне установлены кондиционер, 32-дюймовый телевизор, два холодильника, газовая плита и раковина. За питание бортового оборудования отвечает литий-ионная батарея емкостью 400 Ач.

Задняя часть кузова получила конструкцию с двумя дверями. Она упрощает погрузку крупных и длинных предметов, а после открытия создает дополнительное ощущение пространства внутри жилого отсека.

Для вещей предусмотрено множество мест хранения внутри и снаружи автомобиля. Это позволяет разместить туристическое снаряжение, бытовые принадлежности и другое оборудование, не занимая основное жилое пространство.

За движение DN-75 отвечает 3-литровый дизельный двигатель, работающий в сочетании с полным приводом, что позволит путешественникам выбираться за пределы асфальтированных дорог и открывать новые маршруты.

Стоимость Direct Cars DN-75 в Японии будет начинаться с 13,98 миллиона иен (примерно 7,5 млн рублей по текущему курсу). Продажи кемпера начнутся сразу после его живой премьеры, то есть уже в конце этого месяца.

Ранее мы рассказывали о другом проекте необычного японского автодома длиной 5,23 метра, который способен уместить на ночлег до пяти человек.