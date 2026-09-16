Новый японский автодом длиной 5,23 метра уместит на ночлег до пяти человек

Кемпер Liberty 52 REi

Японская компания Annex представила новый компактный автодом Liberty 52 REi. Несмотря на длину чуть более пяти метров, он рассчитан на пять спальных мест и предлагает отдельные зоны для сна, приготовления пищи и отдыха. Модель вошла в семейство Liberty 52, в котором уже есть несколько похожих кемперов, и получила необычную для автодомов компоновку с задним входом.

Annex Liberty 52 REi построен вокруг идеи максимально эффективного использования пространства и опирается на шасси Toyota Camroad. При длине 5,23 метра автодом способен перевозить до восьми человек с использованием ремней безопасности, а в его спальных зонах предусмотрено место для размещения до пяти человек.

Слева от входа расположена компактная кухня. В ее состав входят мойка и двухконфорочная газовая плита, а в стандартное оснащение также входят вытяжка с подсветкой и микроволновая печь.

Автодом Liberty 52 REi внутри

Под столешницей установлен холодильник объемом 85 литров. Для кухонных принадлежностей предусмотрены три выдвижных ящика, а дополнительное пространство для хранения находится в шкафах напротив кухонного блока.

В правой задней части, напротив входа, находится многофункциональное помещение, которое можно использовать как ванную комнату. В стандартной комплектации здесь установлен душевой поддон, который подходит не только для принятия душа, но и для размещения мокрого или грязного багажа.

В помещении предусмотрены раковина, душевая лейка и зеркало. Кассетный туалет предлагается в качестве опции. Для вентиляции используется потолочное отверстие, а дополнительный приток воздуха обеспечивается через окно с москитной сеткой и солнцезащитным козырьком.

Автодом Liberty 52 REi внутри

Еще одна дверь дает возможность попасть в многофункциональное помещение непосредственно снаружи. Через нее также можно воспользоваться выдвижным краном в качестве душа на открытом воздухе.

Основная жилая зона расположена в передней части. Вдоль правой стороны кузова и сразу за водительским местом установлена L-образная скамья, а еще одно сиденье находится рядом с кухней.

За центральным столом могут разместиться до семи человек. Всего в автомобиле предусмотрено восемь ремней безопасности: три установлены на длинной боковой скамье, два – на расположенном напротив сиденье, а еще три приходятся на передний ряд в кабине Toyota Camroad.

После трансформации жилой зоны образуется спальное место размером 1800×1840 мм. На нем могут разместиться до трех человек.

Над кабиной водителя расположена вторая кровать. После раскладывания ее размеры составляют 1940×1740 мм, а доступ к ней обеспечивается лестницей. Это позволяет разместить еще двух человек, доведя количество спальных мест до пяти.

Заднего гаража у Liberty 52 REi нет. Вместо него Annex предусмотрела четыре внешних багажных отсека, причем некоторые оснащены выдвижными ящиками.

Во всех внешних нишах предусмотрены сливные отверстия. Благодаря этому отсеки можно промывать водой после перевозки грязного или мокрого оборудования.

В стандартное оснащение входят москитные сетки на дверях и окнах, навес и камера заднего вида. Также базовая комплектация включает подогрев пола, кондиционер, вытяжку и микроволновую печь.

Для автономного электропитания предлагаются три варианта заводской установки. Емкость литиевых батарей составляет от 2400 до 9600 Вт/ч, а мощность инверторов находится в диапазоне от 2000 до 3000 Вт.

Солнечная панель мощностью 420 Вт входит в стандартную комплектацию. За дополнительную плату ее мощность можно увеличить до 590 Вт.

Для воды предусмотрен бак чистой воды объемом 63 литра и резервуар для сточных вод на 75 литров. Слив сточной воды осуществляется непосредственно через рычаг, расположенный под днищем.

Покупатели смогут выбрать один из трех специальных цветов кузова: темно-серый, хаки или серебристый. Для каждого варианта доступно дополнительное термозащитное покрытие.

Цена такого автодома в Японии стартует от 16 млн иен, что эквивалентно сумме в 8,7 млн рублей по курсу ЦБ на 16 сентября этого года.