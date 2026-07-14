Ford Explorer следующего поколения показали на свежих рендерах

Рендер: AutoYa

Ford продолжает переживать непростой период, однако именно семейство крупных внедорожников остается одним из главных источников прибыли американского автопроизводителя. На этом фоне в Сети появились новые рендерные изображения Ford Explorer следующего поколения, которые демонстрируют возможный облик будущего SUV.

Ford Explorer дебютировал в 1990 году и быстро стал одной из самых популярных моделей марки. За более чем три десятилетия было выпущено шесть поколений внедорожника, а общий тираж превысил 9 миллионов экземпляров. Именно Explorer считается одним из автомобилей, сформировавших современный сегмент семейных SUV в Северной Америке.

Рендер: AutoYa

Автором изображений выступил YouTube-канал AutoYa, художники которого попытались представить, каким может стать Explorer седьмого поколения (не путать с одноименным китайским Ford Explorer, который недавно обновился и выпускается на совместном предприятии с Changan). Несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации от Ford, независимые дизайнеры считают, что нынешняя модель U625 после рестайлинга может уступить место полностью новому поколению уже в конце 2026-го или начале 2027 года.

Согласно рендерам, новый Explorer получит более угловатый дизайн кузова. Передняя часть станет заметно массивнее благодаря новой решетке радиатора, узким светодиодным фарам и более рельефному бамперу.

Также ожидаются увеличенная площадь остекления, практически вертикальные задние стойки кузова и более строгие линии, напоминающие классические американские внедорожники.

Рендер: AutoYa

Не менее серьезные изменения предполагаются в интерьере. Если верить концепции дизайнеров, привычная архитектура передней панели уступит место единой стеклянной поверхности, объединяющей цифровую приборную панель, центральный мультимедийный экран и отдельный дисплей перед пассажиром. Подобные решения сегодня становятся все более популярными среди премиальных автомобилей.

Пока все это остается исключительно фантазией независимых художников. Ford не раскрывал никаких деталей о новом Explorer, а опубликованные изображения не имеют отношения к официальным промо-материалам компании.

Несмотря на непростую ситуацию внутри компании, именно внедорожники продолжают обеспечивать Ford стабильные продажи. По итогам первой половины 2026 года семейство Explorer вместе с Bronco и Expedition продемонстрировало рост спроса, что позволило компенсировать снижение продаж на других направлениях.

Если Ford действительно готовит полностью новое поколение Explorer, его дебют может состояться ориентировочно в 2027 году. Впрочем, пока это лишь спекуляции в прессе, которые не имеют под собой никаких оснований.