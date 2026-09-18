В Nissan назвали месяц премьеры нового поколения Skyline

Независимый рендер нового поколения Nissan Skyline 2027

Когда поклонникам Nissan ждать новый Skyline? Компания впервые назвала конкретный месяц премьеры спортивного седана. Презентация состоится в декабре 2026 года, а саму модель в Nissan уже рассматривают как важный символ нового этапа для марки.

Skyline впервые появился в модельном ряду Nissan еще до объединения компаний Prince и Nissan, а имя Skyline использовалось на протяжении многих поколений спортивных седанов. Нынешнее поколение V37 дебютировало в 2014 году. За время его выпуска модель прошла через множественные обновления, но до сих пор остается в строю спустя 12 лет после премьеры.

Теперь же стало известно, что Nissan наконец определился со сроками презентации нового поколения Skyline. Сегодня утром (18 сентября) газета «Asahi Shimbun» сообщила, что президент Nissan Motor Иван Эспиноса в эксклюзивном интервью назвал декабрь 2026 года месяцем премьеры нового спортивного седана.

Глава Nissan намерен лично присутствовать на мероприятии и уже обозначил роль будущего автомобиля для компании: новая модель должна стать «символом возрождения Nissan». Ранее сроки были известны лишь в более широких рамках: в компании говорили о презентации зимой 2026 года.

Информацию о декабрьской премьере редакция другого японского портала «BestCarWeb» дополнительно подтвердила через отдел по связям с общественностью Nissan Motor. Таким образом, временные рамки дебюта нового Skyline стали заметно конкретнее.

Официальный тизер нового Nissan Skyline 2027

О существовании автомобиля следующего поколения стало известно из долгосрочной стратегии Nissan, представленной в апреле 2026 года. На японском рынке модель фигурировала под названием Model Heartbeat («Модель сердцебиения») – в компании связали ее с уникальным характером Nissan, эмоциональной ценностью бренда и его новаторским духом. Тогда же был показан первый тизер.

По опубликованному изображению можно было рассмотреть острые передние фары, четыре круглых элемента задних фонарей и рукописный логотип Skyline. Эти детали перекликаются с характерными чертами прошлых автомобилей семейства и по задумке должны откликнуться в сердцах поклонников модели.

Ожидается, что Skyline станет первым автомобилем Nissan, созданным с использованием нового процесса разработки на базе искусственного интеллекта и цифровых технологий. По заявлению компании, это позволит сократить продолжительность разработки примерно с 50 до 26 месяцев.

Пока Nissan раскрыл только месяц презентации. Дата начала продаж, стоимость автомобиля, силовая установка и остальные технические характеристики новой модели пока не объявлены.