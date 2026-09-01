10 самых ресурсных внедорожников всех времен

Toyota Land Cruiser 70 в пустыне

Какие внедорожники способны проехать сотни тысяч километров и сохранить работоспособность спустя десятилетия эксплуатации? Портал Autoblog собрал 10 SUV моделей (включив в топ как полноценные рамные вездеходы, так и так называемые кроссоверы), которые заслужили репутацию особенно выносливых автомобилей благодаря простой конструкции, проверенным двигателям и долговечным трансмиссиям.

В своем рейтинге американские журналисты опирались на всевозможные исследования надежности, а также отзывы на автомобили на профильных форумах и в соцсетях. Вот что в итоге получилось:

Toyota Land Cruiser 70-й серии

Годы производства: 1984 год – настоящее время

Сегмент: тяжелый внедорожник

Land Cruiser 70-й серии создавался для военного, гуманитарного и коммерческого использования в самых тяжелых условиях. В конструкции применены прочная рама, усиленная трансмиссия и неразрезные мосты.

Разные версии модели оснащались атмосферными рядными шестицилиндровыми двигателями и V8. Простая конструкция и высокая прочность основных узлов позволили 70-й серии получить репутацию автомобиля, способного выдерживать экстремальные нагрузки.

При регулярном обслуживании некоторые экземпляры преодолевают 800 тысяч км.

Toyota Sequoia второго поколения

Годы производства: 2008–2022

Сегмент: полноразмерный внедорожник

Второе поколение Sequoia выпускалось 14 лет и базировалось на рамном шасси. Основным двигателем модели стал 5,7-литровый бензиновый V8.

Силовая установка сочеталась с автоматической коробкой передач. Прочная конструкция шасси и рассчитанные на высокие нагрузки компоненты силовой установки стали основой репутации Sequoia как долговечного полноразмерного внедорожника.

Toyota 4Runner пятого поколения

Годы производства: 2010–2024

Сегмент: среднеразмерный внедорожник

Пятое поколение 4Runner находилось на рынке около 15 лет. За это время Toyota обновляла дизайн, оснащение и электронные системы, однако основные механические компоненты оставались практически неизменными.

Одним из ключевых элементов автомобиля стал атмосферный 4-литровый V6 в сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Рамная конструкция и полный привод дополняли эту техническую основу.

Lexus LX 470 / Toyota Land Cruiser 100

Годы производства: 1998–2007

Сегмент: полноразмерный роскошный внедорожник

Land Cruiser 100 сочетал роскошное оснащение с традиционной для Toyota прочностью. Lexus LX 470 получил ту же техническую основу, но отличался более высоким уровнем комфорта.

Главным преимуществом обеих моделей считается атмосферный 4,7-литровый V8 2UZ-FE с чугунным блоком цилиндров. В конструкции также использовались прочная рама, постоянный полный привод и усиленная ходовая часть.

Chevrolet Suburban / Tahoe GMT800

Годы производства: 2000–2006

Сегмент: полноразмерный внедорожник

Платформа GMT800 стала основой для Chevrolet Suburban и Tahoe. Автомобили получили рамную конструкцию и атмосферные V8 с относительно простой механикой.

В сочетании с традиционными автоматическими коробками передач эти силовые установки обеспечивали большой ресурс. Простота конструкции стала одним из главных преимуществ GMT800 перед более сложными современными автомобилями.

Subaru Forester второго поколения

Годы производства: 2003–2008

Сегмент: компактный внедорожник

Forester второго поколения получил репутацию практичного и выносливого автомобиля. Модель базировалась на увеличенной и усиленной платформе Impreza.

Автомобиль оснащался симметричной системой полного привода с механическими центральными дифференциалами. Атмосферный 2,5-литровый оппозитный двигатель также отличался хорошей долговечностью, особенно на автомобилях после 2005 года.

Honda Element

Годы производства: 2003–2011

Сегмент: компактный кроссовер

Honda Element создавался прежде всего как практичный автомобиль для активного образа жизни. Несмотря на отсутствие серьезных внедорожных возможностей, конструкция модели оказалась достаточно выносливой.

Автомобиль оснащался атмосферным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем K24 и предлагался с механической или автоматической коробкой передач. Владельцы особенно часто отмечают долговечность автомобилей более поздних годов выпуска.

Jeep Cherokee XJ

Годы производства: 1984–2001

Сегмент: компактный внедорожник

Jeep Cherokee XJ стал одним из наиболее известных американских внедорожников своего времени. Его конструкция сочетала относительно компактные размеры с хорошей проходимостью и простой механикой.

Особое место занимает 4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель AMC с чугунным блоком. Прочные мосты и простая конструкция ходовой части сделали Cherokee XJ популярным среди владельцев, которым нужен неприхотливый автомобиль для тяжелых условий эксплуатации.

Honda Pilot третьего поколения

Годы производства: 2016–2022

Сегмент: среднеразмерный внедорожник с несущим кузовом

Honda Pilot третьего поколения получил атмосферный 3,5-литровый V6 и автоматические коробки передач.

Силовая установка при обычной эксплуатации работает без экстремальных нагрузок. В сочетании с жесткой конструкцией кузова и развитой системой полного привода это позволило Pilot занять место среди долговечных семейных внедорожников.

Lexus RX 350 третьего поколения

Годы производства: 2010–2015

Сегмент: среднеразмерный роскошный кроссовер

RX 350 третьего поколения стал одним из примеров долговечного кроссовера без сложной конструкции. Под капотом устанавливался атмосферный 3,5-литровый V6 2GR-FE, работавший с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В отличие от многих современных автомобилей, здесь не было турбонаддува и пневматической подвески. Относительно простая конструкция позволила сократить количество потенциальных точек отказа.

Итоги

Таким образом в десятку самых выносливых внедорожных машин всех времен вошло сразу восемь представителей японского автопрома, причем большая часть из них пришлась на концерн Toyota Group, включающий в себя марки Toyota и Lexus. Разбавить эту компанию удалось лишь двум представителям внедорожного сегмента из США – брендам Chevrolet и Jeep.