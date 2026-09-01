10 самых ресурсных внедорожников всех времен

Какие внедорожники способны проехать сотни тысяч километров и сохранить работоспособность спустя десятилетия эксплуатации? Портал Autoblog собрал 10 SUV моделей (включив в топ как полноценные рамные вездеходы, так и так называемые кроссоверы), которые заслужили репутацию особенно выносливых автомобилей благодаря простой конструкции, проверенным двигателям и долговечным трансмиссиям.
В своем рейтинге американские журналисты опирались на всевозможные исследования надежности, а также отзывы на автомобили на профильных форумах и в соцсетях. Вот что в итоге получилось:
Toyota Land Cruiser 70-й серии
Годы производства: 1984 год – настоящее время
Сегмент: тяжелый внедорожник
Land Cruiser 70-й серии создавался для военного, гуманитарного и коммерческого использования в самых тяжелых условиях. В конструкции применены прочная рама, усиленная трансмиссия и неразрезные мосты.
Разные версии модели оснащались атмосферными рядными шестицилиндровыми двигателями и V8. Простая конструкция и высокая прочность основных узлов позволили 70-й серии получить репутацию автомобиля, способного выдерживать экстремальные нагрузки.
При регулярном обслуживании некоторые экземпляры преодолевают 800 тысяч км.
Toyota Sequoia второго поколения
Годы производства: 2008–2022
Сегмент: полноразмерный внедорожник
Второе поколение Sequoia выпускалось 14 лет и базировалось на рамном шасси. Основным двигателем модели стал 5,7-литровый бензиновый V8.
Силовая установка сочеталась с автоматической коробкой передач. Прочная конструкция шасси и рассчитанные на высокие нагрузки компоненты силовой установки стали основой репутации Sequoia как долговечного полноразмерного внедорожника.
Toyota 4Runner пятого поколения
Годы производства: 2010–2024
Сегмент: среднеразмерный внедорожник
Пятое поколение 4Runner находилось на рынке около 15 лет. За это время Toyota обновляла дизайн, оснащение и электронные системы, однако основные механические компоненты оставались практически неизменными.
Одним из ключевых элементов автомобиля стал атмосферный 4-литровый V6 в сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Рамная конструкция и полный привод дополняли эту техническую основу.
Lexus LX 470 / Toyota Land Cruiser 100
Годы производства: 1998–2007
Сегмент: полноразмерный роскошный внедорожник
Land Cruiser 100 сочетал роскошное оснащение с традиционной для Toyota прочностью. Lexus LX 470 получил ту же техническую основу, но отличался более высоким уровнем комфорта.
Главным преимуществом обеих моделей считается атмосферный 4,7-литровый V8 2UZ-FE с чугунным блоком цилиндров. В конструкции также использовались прочная рама, постоянный полный привод и усиленная ходовая часть.
Chevrolet Suburban / Tahoe GMT800
Годы производства: 2000–2006
Сегмент: полноразмерный внедорожник
Платформа GMT800 стала основой для Chevrolet Suburban и Tahoe. Автомобили получили рамную конструкцию и атмосферные V8 с относительно простой механикой.
В сочетании с традиционными автоматическими коробками передач эти силовые установки обеспечивали большой ресурс. Простота конструкции стала одним из главных преимуществ GMT800 перед более сложными современными автомобилями.
Subaru Forester второго поколения
Годы производства: 2003–2008
Сегмент: компактный внедорожник
Forester второго поколения получил репутацию практичного и выносливого автомобиля. Модель базировалась на увеличенной и усиленной платформе Impreza.
Автомобиль оснащался симметричной системой полного привода с механическими центральными дифференциалами. Атмосферный 2,5-литровый оппозитный двигатель также отличался хорошей долговечностью, особенно на автомобилях после 2005 года.
Honda Element
Годы производства: 2003–2011
Сегмент: компактный кроссовер
Honda Element создавался прежде всего как практичный автомобиль для активного образа жизни. Несмотря на отсутствие серьезных внедорожных возможностей, конструкция модели оказалась достаточно выносливой.
Автомобиль оснащался атмосферным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем K24 и предлагался с механической или автоматической коробкой передач. Владельцы особенно часто отмечают долговечность автомобилей более поздних годов выпуска.
Jeep Cherokee XJ
Годы производства: 1984–2001
Сегмент: компактный внедорожник
Jeep Cherokee XJ стал одним из наиболее известных американских внедорожников своего времени. Его конструкция сочетала относительно компактные размеры с хорошей проходимостью и простой механикой.
Особое место занимает 4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель AMC с чугунным блоком. Прочные мосты и простая конструкция ходовой части сделали Cherokee XJ популярным среди владельцев, которым нужен неприхотливый автомобиль для тяжелых условий эксплуатации.
Honda Pilot третьего поколения
Годы производства: 2016–2022
Сегмент: среднеразмерный внедорожник с несущим кузовом
Honda Pilot третьего поколения получил атмосферный 3,5-литровый V6 и автоматические коробки передач.
Силовая установка при обычной эксплуатации работает без экстремальных нагрузок. В сочетании с жесткой конструкцией кузова и развитой системой полного привода это позволило Pilot занять место среди долговечных семейных внедорожников.
Lexus RX 350 третьего поколения
Годы производства: 2010–2015
Сегмент: среднеразмерный роскошный кроссовер
RX 350 третьего поколения стал одним из примеров долговечного кроссовера без сложной конструкции. Под капотом устанавливался атмосферный 3,5-литровый V6 2GR-FE, работавший с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В отличие от многих современных автомобилей, здесь не было турбонаддува и пневматической подвески. Относительно простая конструкция позволила сократить количество потенциальных точек отказа.
Итоги
Таким образом в десятку самых выносливых внедорожных машин всех времен вошло сразу восемь представителей японского автопрома, причем большая часть из них пришлась на концерн Toyota Group, включающий в себя марки Toyota и Lexus. Разбавить эту компанию удалось лишь двум представителям внедорожного сегмента из США – брендам Chevrolet и Jeep.