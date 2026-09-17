Mitsubishi Outlander нового поколения показан неофициально

Рендер Mitsubishi Outlander 2028

Mitsubishi готовит следующее поколение Outlander PHEV, которое может справить дебют в ближайшие годы. Первые неофициальные изображения, опубликованные в японской прессе, продемонстрировали возможное направление развития дизайна флагманского кроссовера. Техническая часть машины также имеет шансы заметно измениться за счет дальнейшего развития PHEV и системы полного привода S-AWC.

Напомним, Mitsubishi Outlander появился в 2001 году как серийный кроссовер марки. Гибридная версия Outlander PHEV дебютировала в 2012 году и стала отдельным направлением развития модели. Нынешнее четвертое поколение Outlander представили в 2021 году, а в 2024 году автомобиль пережил крупное обновление.

Как сообщает авторитетное японское издание «Carview.Yahoo», следующее поколение Mitsubishi Outlander PHEV может дебютировать в 2028 году. Семилетний жизненный цикл подойдет к концу примерно через полтора года, так что смена генерации в эти сроки выглядит вполне логично.

В июне 2026 года актуальный Outlander также получил новые функции системы помощи водителю Mitsubishi e-Assist. Среди них появилось уведомление о начале движения, а также автоматическая блокировка дверей при приближении к автомобилю и при выходе из него.

Концепт-кар Mitsubishi Elevance

Будущая модель, судя по прогнозам, должна еще сильнее подчеркнуть электрическую составляющую. Основой силовой установки, как ожидается, останется технология PHEV, а аккумулятор и электрическая часть могут стать производительнее.

Возможное направление развития автомобиля Mitsubishi показала в концепте Elevance Concept, который компания впервые представила на выставке Japan Mobility Show 2025.

Концептуальный автомобиль получил подключаемую гибридную систему с бензиновым двигателем, рассчитанным на работу с углеродно-нейтральным топливом, и аккумулятором большой емкости. Как раз он и лег в основу неофициальных рендеров (иллюстрации к этой статье).

Рендер Mitsubishi Outlander 2028

Судя по ним, машина может приобрести новую переднюю часть кузова с росчерками дневных ходовых огней, которые дополнят светодиодными штрихами по краям бампера. Решетка радиатора сменит внутренний рисунок, но сохранит X-образную форму, тогда как бампер и боковины кузова станут более рельефными.

Одной из «фишек» нового Outlander, по слухам, может стать система полного привода. В концепт-каре Elevance она объединила четыре электромотора – по одному в передней левой и правой части и двухмоторную систему на задней оси. Управление тягой дополнила фирменная система Mitsubishi S-AWC.

Elevance Concept также получил трехрядный шестиместный салон. По концепции и размерам он близок к идее крупного электрического внедорожника нового поколения, поэтому некоторые решения прототипа могут рассматриваться как ориентир для будущего Outlander PHEV.

У нынешнего Outlander PHEV после модернизации 2024 года емкость тяговой батареи для японского рынка выросла с 20 до 22,7 кВт/ч. Максимальный запас хода на электротяге по циклу WLTC достиг 106 км.

Для следующего поколения ожидается дальнейшее увеличение емкости аккумулятора и эффективности системы. Это должно позволить расширить расстояние, которое автомобиль сможет преодолевать без запуска бензинового двигателя.

Напомним, недавно в Mitsubishi провели одну из самых важных премьер последних лет. Компания показала новый Pajero, который появится в продаже до конца года и, возможно, уже со следующего года доберется по серым схемам импорта до России.