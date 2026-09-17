В Германии создали компактный автодом на двоих с кухней размера XXL

Автодом Frankia Neo Liner 6.6 H 2026

Mercedes-Benz Sprinter часто становится отправной точкой для различных европейских кемпер-проектов. На этот раз он лег в основу необычного проекта немецкой фирмы Frankia, представившей свою новую модель Neo Liner 6.6 H.

Это компактный автодом для двух человек, в котором основное внимание уделено жилому пространству. При относительно небольших размерах салон получил просторную зону отдыха и крупную кухню в задней части. Планировка рассчитана на путешественников, которым нужен комфорт полноценного автодома без перехода к более крупным моделям.

Внутренняя планировка кемпера Frankia Neo Liner 6.6 H 2026

Главная особенность планировки находится в передней части салона. Здесь расположена просторная зона отдыха с сиденьями, установленными друг напротив друга. Она подходит для совместного приема пищи, работы или отдыха во время остановок.

Над гостиной размещена электрическая откидная кровать. Она опускается одним нажатием кнопки и имеет продольную компоновку с размерами 2 на 2 метра, поэтому на ней могут разместиться два человека. После подъема кровати пространство снова превращается в полноценную жилую зону.

У подобной планировки есть и особенность, которую придется учитывать владельцам. Поскольку кровать является единственным спальным местом, модель рассчитана на пару с одинаковым режимом сна. Если оставить кровать опущенной, пространство над зоной отдыха становится ограниченным.

Главной «фишкой» кемпера Neo Liner 6.6 H компания называет большую L-образную кухню в задней части. Здесь предусмотрено много рабочей поверхности, шкафов и места для кухонной техники.

Рядом с кухней находится ванная комната с душем и туалетом. Она занимает сравнительно небольшую площадь, но включает необходимое для повседневного использования оборудование.

Дополнительное пространство для багажа находится в двойном полу. Сквозной отсек позволяет перевозить крупные предметы, а под задней кухней расположен гараж высотой 1,2 метра. Доступ к нему предусмотрен как изнутри, так и снаружи через два люка.

В базовой спецификации кемпер Neo Liner 6.6 H использует четырехцилиндровый дизель Mercedes-Benz Sprinter объемом 1,95 литра мощностью 150 л.с. и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Длина составляет 6,62 метра, ширина – 2,24 метра, высота – 2,96 метра.

Стартовая цена Frankia Neo Liner 6.6 H на немецком рынке составит 124 тысячи 900 евро, или около 12,1 млн рублей по нынешнему курсу валют.

На днях мы рассказывали о проекте еще более компактного, но при этом гораздо более вместительного автодома из Японии. Проект получил название Liberty 52, а его разработчиков выступила фирма Annex. Кемпер на базе Toyota Camroad при длине всего 5,2-метра способен уместить внутри для ночлега до пяти человек.