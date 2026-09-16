Новый суперкар Lexus научат работать не только на электричестве

Независимый рендер преемника суперкара Lexus LFA

Lexus продолжает разработку преемника легендарного LFA, который изначально был представлен как электрический суперкар. Теперь вокруг будущей серийной модели появились слухи о возможном расширении силовой гаммы. Как утверждают японские СМИ, рассматриваются варианты с электроприводом, гибридной установкой и подключаемой гибридной системой.

Напомним, оригинальный Lexus LFA дебютировал в 2009 году как серийный суперкар марки. Его производство завершилось в 2012 году после выпуска ограниченной серии автомобилей. Модель получила 4,8-литровый атмосферный V10, став первым в истории суперкаром компании.

Накануне появилась информация о том, что преемник Lexus LFA может оказаться не только электромобилем. Изначально концепция следующего суперкара предполагала полностью электрическую силовую установку, однако теперь появилась информация о возможности выпуска нескольких версий такого суперкара с разными типами привода.

Одним из рассматриваемых вариантов называют гибрид с бензиновым V8 и электромотором. Еще одна возможная конфигурация – подключаемый гибрид, который позволит увеличить роль электрической составляющей и сохранить двигатель внутреннего сгорания.

Разработка электрической версии уже продвинулась достаточно далеко. Ходовой прототип LFA Concept был создан и впервые показан публике летом 2026 года на Фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании.

Новый LFA, как ожидается, сохранит характерные пропорции суперкара с низкой посадкой и длинным капотом и окажется связан как минимум с одной моделью Toyota.

Суперкар Toyota GR GT был представлен в этом году и уже получил гибридную силовую установку с 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и электромотором. Заявленная мощность системы превышает 650 л.с., а крутящий момент составляет более 850 Нм.

Если аналогичная схема, как ожидается, появится у преемника LFA, то Lexus может придать своей модели другой характер. Для GR GT основной акцент сделан на ощущениях от управления, связанных с автоспортом, тогда как LFA может получить настройки, ориентированные на тишину, плавность хода и характерные для Lexus ощущения от автомобиля.

Что еще интереснее, не исключен вариант с подключаемой гибридной системой. Благодаря увеличенной батарее автомобиль сможет определенное расстояние двигаться только на электротяге, сохраняя возможность использования V8.

Впрочем, система PHEV почти наверняка создаст дополнительные технические сложности. Аккумулятор, двигатель внутреннего сгорания, электромотор и трансмиссия увеличат массу автомобиля, тогда как для суперкара важны низкий центр тяжести и облегченная конструкция. Так что окончательное решение относительно силовой установки будущего суперкара Lexus пока остается открытым.

Одним из вариантов развития проекта может стать сохранение уже тестируемой электрической версии и параллельное создание модификации с гибридной системой V8, которая появится заметно позже полностью батарейного аналога.

Ранее сообщалось, что Lexus может объединить модели RC и LC в одно новое купе GT, которое расположится на ступеньку ниже флагманского преемника LFA.