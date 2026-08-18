Lexus может объединить RC и LC в одно новое купе GT

Рендер: Motor-Fan

Lexus может не отказываться от двухдверных моделей после завершения производства RC и LC. По слухам, компания рассматривает новое купе класса GT, которое объединит спортивный характер RC с роскошью LC, но при этом будет отдельной моделью и не станет заменой для ожидаемого суперкара LFR.

Lexus вышел на рынок в 1989 году, а первое самостоятельное спортивное купе марки появилось в 1991 году – им стал SC. Позднее эту нишу развивали другие двухдверные модели, а RC и LC сформировали современную пару купе Lexus с разным характером. RC сделал акцент на спортивной управляемости, тогда как LC стал флагманским GT с более выраженным уклоном в роскошь и дальние поездки.

Производство Lexus RC завершилось в ноябре 2025 года, а жизненный цикл LC также подходит к концу. В результате у Lexus может освободиться сразу несколько ролей, которые прежде выполняли две разные модели. По информации зарубежных журналистов, именно поэтому компания рассматривает возможность создания одного купе GT вместо двух автомобилей.

RC и LC изначально решали разные задачи. RC представлял собой спортивное купе с передним расположением двигателя и задним приводом, тогда как LC предлагал более дорогой формат GT, сочетая динамику с роскошным оформлением и возможностью комфортных дальних поездок. Теперь Lexus может попытаться объединить эти качества в одной модели.

Предполагаемое новое купе получит компоновку 2+2 и задний привод. Его главная идея заключается в том, чтобы одновременно сохранить спортивность RC и характер LC. При этом разработка такой модели будет проходить уже в условиях серьезной перестройки модельного ряда Lexus.

Отдельно стоит ожидаемый суперкар LFR. По слухам, Lexus готовит его как вершину своей спортивной линейки, поэтому новое GT-купе не должно стать его прямой заменой. Предположительно, LFR займет отдельную нишу, тогда как будущая двухдверная модель будет отвечать именно за роль роскошного спортивного автомобиля для повседневной эксплуатации и дальних поездок.

Рендер: Motor-Fan

Для будущего купе уже подготовлен неофициальный компьютерный рендер. Это независимое дизайнерское видение, а не изображение серийного автомобиля, поэтому окончательный облик модели может оказаться другим. Авторы концепции соединили пропорции переднемоторного заднеприводного купе с длинным капотом и короткой задней частью с элементами последних моделей Lexus.

Передняя часть получила острые фары и более тонкую широкую интерпретацию фирменной решетки. В профиле дизайнеры объединили плавные линии салона, напоминающие LC, с более выраженными задними крыльями в духе RC. Двухцветный кузов с черной крышей дополняет спортивный образ.

Главный вопрос касается силовой установки. Атмосферный 5-литровый V8, знакомый по RC F и LC500, в нынешнем виде для новой модели считается маловероятным. По данным зарубежных журналистов, одним из вариантов может стать высокопроизводительный гибрид на базе 2,4-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя. Также рассматривается вариант с V6 и электромоторами.

Еще одним возможным направлением остается полностью электрическая версия, которую Lexus теоретически может добавить после выхода основной модели. В текущих прогнозах фигурируют длина около 4850 мм, задний и полный привод, гибридная силовая установка мощностью 500–550 л.с., цена около 15 миллионов иен (примерно 8 млн рублей по текущему курсу) и дебют примерно в 2028 году.