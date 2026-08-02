Suzuki выпустит новый Hustler для борьбы с Mitsubishi Delica Mini и Daihatsu Taft

Рендер: Goo-net

По информации японского издания «Goo-net», Suzuki продолжает разработку нового поколения компактного кроссовера Hustler. Модель, ставшая одной из самых узнаваемых в сегменте кей-каров, может получить полностью переработанный дизайн, новую 48-вольтовую гибридную систему и более современное оснащение. Официально компания пока не подтверждала сроки премьеры, однако в Японии уже активно обсуждают, каким станет преемник популярного автомобиля.

Suzuki Hustler дебютировал в 2014 году и фактически создал отдельную нишу среди японских кей-каров, объединив практичность компактного городского автомобиля с внешностью настоящего кроссовера. Второе поколение появилось в 2020 году, сохранив фирменый квадратный кузов, круглые фары и высокий дорожный просвет. За годы производства модель стала одной из самых популярных в своем классе благодаря сочетанию экономичности, компактных размеров и внедорожного имиджа.

Hustler остается одним из ключевых автомобилей Suzuki на внутреннем рынке Японии. Он ориентирован на покупателей, которым нужен компактный городской автомобиль с практичным салоном и внешностью кроссовера. Основными конкурентами модели считаются Mitsubishi Delica Mini, Daihatsu Taft и другие кей-кары с внедорожным стилем.

По данным японских СМИ, следующее поколение Hustler сохранит общую концепцию нынешней модели, однако получит серьезно модернизированную техническую часть.

Главным нововведением может стать гибридная система нового поколения Super Ene-Charge с напряжением 48 В. Если эта информация подтвердится, Hustler станет первым кей-каром Suzuki с подобной технологией.

Предполагается, что новая система обеспечит более эффективную работу электромотора по сравнению с нынешними мягкими гибридными установками. Это позволит улучшить динамику при старте с места, повысить эффективность на подъемах, а также снизить расход топлива и уровень шума.

Одновременно ожидается модернизация существующих трехцилиндровых бензиновых двигателей объемом 660 куб. см – как атмосферного, так и турбированного.

Заметные изменения прогнозируются и во внешности автомобиля. По мнению японских независимых дизайнеров, источником вдохновения для дизайнеров может стать концепт-кар Suzuki eWX, представленный на выставке Japan Mobility Show 2023. При этом речь не идет о полном копировании концепта. Скорее всего, серийный Hustler сохранит узнаваемые круглые фары и квадратные пропорции кузова, но получит более современное оформление передней части и кузова в целом (пример – рендер на заглавном к материалу изображении).

В оснащении ожидается появление обновленного комплекса электронных ассистентов водителя, а также расширенных онлайн-сервисов и функций подключения автомобиля к сети.

При этом японские СМИ считают, что Suzuki сохранит четкое разделение между традиционными моделями и электромобилями. Поэтому полностью электрический компактный автомобиль, созданный на базе концепта eWX, вероятнее всего, будет продаваться под другим названием и не станет преемником Hustler.

На сегодняшний день Suzuki официально не раскрывала никаких подробностей о следующем поколении модели.