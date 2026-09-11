Toyota вновь возглавила рейтинг самых долговечных автомобилей

Toyota RAV4 2026

Новое исследование «iSeeCars» раскрыло, какие автомобильные марки чаще других достигают пробега в 250 тысяч миль, или около 400 тысяч километров. Лидером рейтинга вновь стала Toyota, заметно опередившая остальные бренды. В верхней части списка также оказались Honda, GMC и Mazda, тогда как ряд премиальных марок продемонстрировал значительно более низкие показатели.

Пробег в 250 тысяч миль остается для многих владельцев своеобразной проверкой автомобиля на долговечность. Речь идет примерно о 402 тысячах 336 километрах, поэтому машины, способные достичь этой отметки, могут рассматриваться как особенно выносливые при длительной эксплуатации.

Исследование американских аналитиков из «iSeeCars» демонстрирует заметный разрыв между автомобильными марками в этом показателе. Первые позиции заняли преимущественно азиатские производители, причем Toyota оказалась далеко впереди остальных участников рейтинга.

Вероятность того, что автомобиль Toyota достигнет пробега в 250 тысяч миль, составляет 19,7 процента. Следом идет Honda с результатом 13,3 процента. Средний показатель по автомобильной отрасли значительно ниже и составляет 5,4 процента.

Далее идут Lexus с вероятность преодоления 250 тысяч миль или 400 тысяч км на уровне 14,4 процента и Acura с результатом 9,5 процента. Обе марки, как и Toyota и Honda, превышают среднеотраслевой показатель.

Среди остальных производителей массового сегмента лучше всего выглядят GMC с результатом 5,8 процента и Mazda с 5,3 процента. Ford показывает 4,1 процента, Chevrolet – 3,6 процента, Nissan – 3,4 процента, Subaru – 2,8 процента, а Dodge – 1,7 процента.

Volkswagen оказался на уровне 1,5 процента. Jeep получил 1,2 процента, Kia, Mitsubishi и Hyundai – по 0,8 процента, а Chrysler – 0,7 процента.

Немецкие премиальные марки расположились заметно ниже лидеров. Для BMW вероятность достижения отметки в 250 тысяч миль составляет 0,5 процента, столько же указано для Audi. Mercedes-Benz показал более высокий результат – 2,6 процента.

Еще ниже оказались Porsche с 0,3 процента и Land Rover с 0,4 процента. Для Fiat исследование приводит показатель 0,2 процента.

В нижней части приведенного рейтинга находятся Mini, а также Jaguar и Maserati, для которых вероятность достижения 250 тысяч миль указана как 0,0 процента.

Авторы исследования отдельно обращают внимание на особенности эксплуатации дорогих автомобилей. По их оценке, низкие показатели некоторых премиальных марок не обязательно говорят о недостаточной надежности. Владельцы таких машин могут использовать их реже, чем владельцы массовых моделей, поэтому автомобили просто не успевают набрать сопоставимый пробег.

Если ориентироваться на приведенный рейтинг марок, Toyota остается самым сильным кандидатом для тех, кто рассчитывает эксплуатировать машину сотни тысяч километров. Ее результат в 19,7 процента почти в четыре раза выше среднего показателя по отрасли.

Между тем, ранее был опубликован рейтинг самых надежных автопроизводителей мира. И Toyota Group также заняла в нем первые места.