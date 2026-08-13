Названы самые надежные автопроизводители мира: Toyota Group заняла первые места

Фото: Lexus

Надежность остается одним из главных критериев при выборе нового автомобиля, особенно для покупателей, которые рассчитывают эксплуатировать машину много лет без серьезных ремонтов. Зарубежное издание Motor1 составило рейтинг автопроизводителей на основе данных нескольких авторитетных организаций, включая JD Power и Consumer Reports. Первые позиции заняли преимущественно японские марки, а наибольшего результата добились Lexus и Toyota.

Toyota и Lexus на протяжении многих лет ассоциируются с долговечностью и надежностью автомобилей. Lexus является премиальным подразделением Toyota и использует технологии и платформы концерна, адаптируя их под более высокий уровень оснащения и комфорта. Subaru, Mazda и Honda также имеют многолетнюю историю производства автомобилей, получивших широкое распространение на мировых рынках.

В представленный Motor1 рейтинг вошли семь производителей. Первое место занял Lexus, вторым стал Toyota, а третью строчку получил Subaru. Далее расположились Mazda, Honda, Buick и Hyundai.

Таким образом, первые две позиции достались брендам одной группы. Зарубежный автомобильный портал отмечает, что Toyota и Lexus давно имеют репутацию производителей долговечных автомобилей, причем некоторые модели Lexus демонстрируют показатели надежности выше, чем сопоставимые автомобили Toyota.

Одним из факторов такого результата издание называет развитую технологическую базу Toyota Group. По оценке авторов рейтинга, автомобили этих марок реже сталкиваются с поломками и необходимостью ремонта по сравнению со многими конкурентами. Также отмечается, что при регулярном техническом обслуживании некоторые автомобили Toyota способны пройти около 320 тысяч километров.

Третье место заняла Subaru. Марка в последние годы заметно укрепила свои позиции на североамериканском рынке, а уровень надежности ее автомобилей, согласно приведенной оценке, превышает средний показатель по отрасли. Среди факторов, которые могут способствовать результату Subaru, зарубежные журналисты выделяют относительно компактную модельную линейку и широкое использование общих платформ.

Четвертой стала Mazda. Издание связывает высокие показатели надежности марки с достаточно консервативным подходом к разработке автомобилей. Компания в большей степени делает ставку на уже проверенные технические решения, постепенно совершенствуя их, вместо чрезмерного усложнения силовых установок.

Пятое место досталось Honda. Модели Civic и CR-V сформировали репутацию марки как производителя долговечных автомобилей, а накопленный опыт эксплуатации этих машин продолжает отражаться на оценках надежности.

В первую семерку также вошли Buick и Hyundai.

Не так давно мы публиковали список из 5 автомобилей, способных без капитального ремонта проехать более 800 тысяч км. В их числе также оказалось сразу несколько моделей Toyota.