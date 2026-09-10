Двухэтажный немецкий автодом ATventure 1070 сделали еще роскошнее

Двухэтажный автодом ATventure 1070

Немецкая компания ATventure представила обновленный вариант своего самого большого автодома на выставке Caravan Salon 2026 в Дюссельдорфе. ATventure 1070 сохранил двухэтажную архитектуру, выдвижную секцию и собственную террасу, но получил серьезную переработку верхнего уровня. Главным результатом модернизации стало более комфортное использование террасы независимо от погодных условий.

ATventure специализируется на изготовлении дорогих автодомов по индивидуальным заказам. Компания выросла из немецкого бизнеса AT-Boretec, связанного с оборудованием для бурения горных пород и специализированной техникой, а основал ее Андреас Тиггес. Сейчас немецкий производитель предлагает три размерные категории автодомов, причем каждый проект можно адаптировать под пожелания владельца.

ATventure 1070 располагается на вершине модельной гаммы. Автодом построен на базе грузового шасси Mercedes-Benz Actros и в обычном дорожном режиме выглядит как крупная специализированная машина. После прибытия на кемпинг конструкция меняется: выдвигается жилой модуль, а над основным этажом раскрывается полноценная терраса площадью 20 квадратных метров.

Главное изменение машины 2026 модельного года пришлось на второй этаж. Гидравлическая терраса получила остекление боковых стенок, благодаря которому ее можно закрыть во время дождя или другой непогоды. Окна открываются по принципу навесов, а панели с ними поднимаются и складываются вплотную к потолку, полностью освобождая пространство, когда остекление не используется.

Планировка двухэтажного автодома ATventure 1070

Изменился и потолок террасы. На нем появились панели с подсветкой, имитирующие солнечное небо. Похожее решение используется в ванной комнате первого этажа.

Планировку верхнего уровня тоже пересмотрели. На нем сохранилась U-образная обеденная зона с большим столом, однако в передней части появилась отдельная комната. При движении по дороге помещение складывается вровень с крышей террасы, поэтому размещать внутри высокие предметы или организовывать полноценное хранение нельзя.

Второй этаж автодома ATventure 1070

Задняя часть террасы осталась свободной. Здесь расположена лестница с первого этажа, а оставшееся пространство владелец может использовать по своему усмотрению. Один из возможных вариантов – установка уличной кухни.

Основная компоновка автодома после модернизации не изменилась. Внутри предусмотрены четыре сиденья с ремнями безопасности и четыре спальных места, большая кухня, проходная ванная комната и отдельная спальня.

Планировка двухэтажного автодома ATventure 1070

Интерьер выполнен с использованием натурального дерева, паркета и мягкой замшевой отделки стен и потолка. В кухонном блоке установлены индукционная плита со встроенной вытяжкой, полноразмерная посудомоечная машина, большая мойка из нержавеющей стали и многочисленные шкафы.

Ванная комната разделена на несколько зон. Со стороны кемпинга находятся закрытый туалет и душ, а напротив расположены большая раковина и тумба с дополнительными местами для хранения. В нее встроены полноразмерные стиральная машина и сушилка.

Через ванную можно попасть в спальню, которая также соединена с террасой. Здесь установлена французская двуспальная кровать с матрасом Froli, предусмотрены верхние полки, вместительный шкаф и смарт-телевизор. В спальне также размещен один из двух кондиционеров.

Задний гараж пережил менее масштабные перемены. В нем появилась садовая мебель, закрепленная на боковой стене, выдвижной велосипедный пандус, крепления и стойка для двух велосипедов. Доступ в гараж остается с двух сторон, а свободного пространства достаточно для перевозки крупногабаритных вещей.

Габариты ATventure 1070 остались прежними: длина составляет 10,70 метра, высота в дорожном положении – 3,98 метра, а полная масса достигает 18 000 кг. Полезная нагрузка заявлена на уровне около 3500 кг.

За автономность автодома отвечают до 10 солнечных панелей суммарной мощностью 1750 Вт, литий-ионная батарея емкостью 20,48 кВт/ч и инвертор мощностью 8 кВт. Ранее производитель также планировал установить небольшой генератор в качестве резервного источника энергии, но наличие этого оборудования в обновленном экземпляре не подтверждено.

В стандартное оснащение входят электрический тент, уличный холодильник для напитков, система фильтрации воды, двухзонный кондиционер, подогрев пола, пневматическая подвеска, система кругового обзора с камерами на 360 градусов, аудиосистема Audiotech и командный центр Revotion Brain. Запас пресной воды составляет 750 литров, а для сточных вод предусмотрены два бака объемом по 450 литров.

Новый ATventure 1070 оценили в Германии минимум в 850 тысяч евро, что эквивалентно сумме примерно в 84,3 миллиона рублей по действующему курсу валют на 10 сентября.