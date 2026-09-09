Новый Mercedes-Maybach GLS показали на рендерах с пластиковыми бамперами, спартанским интерьером и мотором Renault 

Рендер несуществующей базовой версии Mercedes-Maybach GLS

Месяц назад компания Mercedes рассекретила рестайлинговый флагманский кроссовер Maybach GLS. Роскошный вседорожник подвергся переделке внешнего облика, примерил ряд обновок в салоне, а также обзавелся расширенным оснащением и улучшениями под капотом.

Накануне новый Mercedes-Maybach GLS 680 стал объектом необычного дизайнерского эксперимента. Авторы неофициальных рендеров представили флагманский кроссовер в максимально простой комплектации с дизельным мотором Renault, стальными колесами и почти полностью лишенным роскоши салоном. Разумеется, серийного автомобиля Maybach с подобным набором не существует, но сама визуализация выглядит хоть и абсурдно, но интересно.

Вместо 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом под капотом воображаемого GLS установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый дизель Renault dCi. Этот мотор использовался на различных моделях Renault, Nissan, Dacia и Mercedes-Benz, но к полноразмерному Maybach он, разумеется, не имеет отношения.

Реальный Mercedes-Maybach GLS 680 оснащается 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, 48-вольтовой мягкой гибридной системой и полным приводом 4Matic. Двигатель развивает 603 л.с. и 850 Нм, что на 53 л.с. и 94 Нм больше показателей прежнего GLS 600.

Для сравнения, старый Maybach GLS 600 имел 558 л.с. и 770 Нм. Его разгон до 100 км/ч занимал 4,6 секунды, тогда как для нового GLS 680 ожидается результат менее четырех секунд.

У виртуального «Maybach для небогатых» все наоборот. Спереди и сзади установлены черные пластиковые бамперы, колесные арки и боковые юбки также выполнены из простого черного пластика. На месте дорогих легкосплавных дисков появились стальные колеса с бюджетными шинами.

Рендеры несуществующей базовой версии Mercedes-Maybach GLS

Даже светотехника здесь максимально простая. От привычного премиального декора почти ничего не осталось, а оформление нижней части двери багажника также выполнено без дорогих декоративных элементов.

Еще сильнее концепция контрастирует с оригинальным Maybach внутри. Вместо сложной цифровой архитектуры салон получил аналоговые приборы, старый CD-проигрыватель и крупное отверстие в передней панели со стороны пассажира.

Органы управления климатической системой выполнены в традиционном стиле. Здесь же установлен обычный рычаг ручного тормоза, а коробка передач представлена механической пятиступенчатой трансмиссией.

Дополняют картину механические стеклоподъемники на всех дверях, простое рулевое колесо без кнопок и незамысловатая обивка сидений. В салоне много жесткого пластика, а потолок лишен привычной для Maybach роскошной отделки.

На одном из изображений даже сохранился люк в крыше, который, судя по всему, автор рендера просто забыл удалить при обработке. В остальном интерьер максимально далек от того уровня оснащения, который ожидаешь увидеть в автомобиле с эмблемой Maybach.

В реальности Mercedes никогда бы не выпустил подобную версию автомобиля Maybach – никто в здравом уме не будет портить репутацию компании, поэтому рассчитывать на массовый спрос машине не опять приходится. Оценки ее потенциальной цены, которая пока не объявлена официально, находятся в районе 185–190 тысяч долларов (примерно 15,9 млн – 16,3 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 9 сентября).

Опции и фирменные элементы оформления способны поднять стоимость автомобиля выше 250 тысяч долларов (примерно 21,5 млн рублей). В таком случае обновленная модель Maybach окажется по цене примерно на уровне нового Bentley Bentayga.