В Америке посчитали, сколько стоит заменить гибридную батарею в современной Toyota

Гибридная система Toyota Camry

Сегмент гибридных автомобилей в последние годы активно расширяется. И одним из его двигателей традиционно остается Toyota. Гибридная система этой компании считается долговечной, однако несмотря на это высоковольтная батарея не рассчитана на бесконечный срок службы. Американский портал «TopSpeed» подсчитал, в какие примерные цифры обходится замена гибридной батареи на современных моделях Toyota в Штатах. Оказалось, что это отнюдь не дешевое удовольствие.

Стоимость замены тяговой батареи зависит прежде всего от конкретной гибридной системы и выбранного аккумулятора. По оценке, приведенной американским дилерским сектором Toyota, владельцу приходится рассчитывать примерно на 2000–4500 долларов (175 тысяч – 390 тысяч рублей по текущему курсу) за замену высоковольтного блока.

Сам аккумулятор – главная статья расходов. Новый оригинальный блок у официального дилера обычно стоит около 2000 – 4000 долларов (175 тысяч – 345 тысяч рублей при пересчете). Более бюджетным вариантом является восстановленная батарея, стоимость которой составляет примерно 1200–2000 долларов (105 тысяч – 175 тысяч рублей).

Еще 500–1500 долларов (45 тысяч – 130 тысяч рублей) могут потребоваться за работу. В эту сумму входят демонтаж старого блока, установка нового, проверка системы и утилизация аккумулятора. Процедура требует специалистов, знакомых с высоковольтными электрическими цепями, поэтому заменить батарею в обычных условиях самостоятельно не получится.

Сама процедура замены аккумулятора включает несколько этапов. Сначала специалисты отключают питание автомобиля и отсоединяют 12-вольтовую батарею. Затем извлекается оранжевый сервисный разъем, который физически разрывает высоковольтную цепь внутри аккумуляторного блока.

После этого необходимо выждать время для разрядки конденсаторов инвертора. Только затем специалисты получают доступ к аккумуляторному отсеку, для чего в зависимости от конструкции автомобиля приходится демонтировать элементы внутренней отделки, ковровое покрытие или задние сиденья.

Следом снимаются защитные экраны, отсоединяются силовые кабели и воздуховоды охлаждения. Сам аккумуляторный корпус достаточно тяжелый, поэтому для его извлечения используется специальное подъемное оборудование.

Новая батарея устанавливается в обратной последовательности. После подключения высоковольтных соединений и системы охлаждения специалисты возвращают на место элементы салона, устанавливают сервисный разъем и подключают 12-вольтовый аккумулятор. Завершается работа диагностикой системы управления и проверкой возможных кодов неисправностей.

Понять, что тяговая батарея начала терять эффективность, можно по нескольким признакам. Одним из первых становится более частое включение бензинового двигателя даже при низких скоростях и остановках. Электромотор получает меньше энергии, поэтому возрастает нагрузка на ДВС и увеличивается расход топлива.

Еще один характерный симптом – ухудшение динамики разгона. Индикатор заряда батареи также может начать слишком быстро перемещаться между крайними значениями, демонстрируя нестабильное состояние аккумуляторного блока.

Дополнительным признаком является постоянная работа вентилятора охлаждения батареи на высокой скорости. По мере деградации элементов увеличивается тепловая нагрузка, из-за чего системе охлаждения приходится работать интенсивнее.

При дальнейшем ухудшении состояния на приборной панели могут появиться предупреждения вроде «Проверьте гибридную систему» и другие индикаторы. Электроника способна перейти в аварийный режим и ограничить электрическую помощь, чтобы защитить компоненты системы.

При полном отказе высоковольтной батареи автомобиль может потерять возможность запуска бензинового двигателя. В гибридной системе Toyota тяговый аккумулятор питает мотор-генераторы, которые участвуют в запуске ДВС, поэтому неисправность основного блока способна полностью обездвижить машину.

Хорошая новость состоит в том, что гибридные батареи Toyota служат долго. Срок службы гибридного аккумулятора при нормальной эксплуатации оценивается примерно в 10 – 15 лет или 150 тысяч – 200 тысяч миль (240 – 320 тысяч км). Некоторые хорошо обслуживаемые аккумуляторы способны преодолевать отметку в 200 тысяч миль (320 тысяч км), оставаясь на оригинальных элементах.

На долговечность влияют температура окружающей среды, состояние системы охлаждения и характер эксплуатации. Постоянная жара увеличивает тепловую нагрузку на элементы, тогда как умеренный климат помогает дольше сохранять емкость. Забитые воздуховоды и вентиляторы также способны ухудшать охлаждение батареи.

Характер поездок тоже имеет определенное значение. Постоянные короткие поездки и длительные простои могут ускорять деградацию аккумулятора, тогда как регулярные поездки по автомагистралям распределяют нагрузку более равномерно.

Современные литий-ионные аккумуляторы отличаются большей плотностью энергии и потенциально более продолжительным сроком службы по сравнению с никель-металлгидридными батареями старых гибридов. Электронная система управления Toyota также удерживает заряд в определенном диапазоне, не позволяя аккумулятору постоянно работать в крайних значениях.