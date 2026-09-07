Обновленная Mitsubishi Delica D:5 Chamonix получит «зимнюю» версию

Спецверсия Mitsubishi Delica D:5 CHAMONIX

Mitsubishi собирается выпустить специальную версию внедорожного минивэна Delica D:5 под названием Chamonix (в честь зимнего курорта во Франции). Новинка должна дополнить обновленную модель и появиться на японском рынке в ноябре 2026 года. Спецверсия получит черные элементы внешнего оформления, особые наклейки и переработанные детали интерьера, а ее стоимость составит минимум 5 миллионов иен.

Напомним, Mitsubishi Delica появилась в 1968 году, а актуальное пятое поколение Delica D:5 дебютировало в 2007 году. Крупное обновление модели состоялось в 2019 году, а очередная серьезная и, вероятно, уже финальная модернизация машины датирована январем 2026 года.

Delica D:5 известна тем, что сочетает особенности минивэна и внедорожника, предлагая высокий дорожный просвет и систему полного привода. Нынешнее поколение остается на рынке уже много лет, однако в декабре 2025 года Mitsubishi объявила о значительном обновлении модели, затронувшем внешний вид, управление и системы безопасности.

Закрепить успех финальной модернизации машины японская компания решила, расширив семейство специальной «зимней» версией Chamonix. Ранее это название уже использовалось для модели, а теперь оно вновь появится в линейке в качестве отдельного предложения.

Delica D:5 Chamonix получит черные акценты на решетке радиатора и наружных дверных ручках. Дополнят оформление черные алюминиевые колесные диски.

Еще одной отличительной чертой станут фирменные наклейки CHAMONIX. Для них выбран специальный зеленый оттенок, вдохновленный хвойными деревьями в заснеженных горах, подчеркивая тем самым зимнюю направленность исполнения.

Изменения затронут и салон. Приборная панель и дверные карты получат серебристую строчку, сочетающуюся с цветом сидений. Декоративные и акцентные элементы будут выполнены с отделкой под древесину, что должно сделать интерьер визуально более дорогим.

Chamonix предложат в семи- и восьмиместной конфигурациях. Стоимость специальной версии начнется от 5 миллионов иен (примерно 2,8 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 7 сентября).

Недавно стало известно, что для финального обновления Delica D:5 продвинутый боди-кит подготовили специалисты тюнинг-ателье JAOS.

Кроме того, ранее мы рассказывали о том, как этот популярный японский внедорожный минивэн может поменяться с переходом в новое поколение, запланированное на 2027 год.