Mitsubishi Delica продолжает совершенствоваться перед сменой поколения: представлен боди-кит от JAOS

Актуальная Mitsubishi Delica D:5 с боди-китом от JAOS

Mitsubishi Delica D:5 готовится уйти на пенсию и оказаться замененной на полностью новое поколение D:6, но это не значит, что сторонние компании прекратили ее доработки. Накануне стало известно, что японская фирма JAOS, специализирующаяся на доработке внедорожников и кроссоверов, подготовила для этого минивэна особый боди-кит. Комплект делает внешность автомобиля заметно более брутальным и одновременно добавляет дополнительную защиту кузова при движении вне асфальта.

Напомним, Mitsubishi Delica появилась в 1968 году, а актуальное пятое поколение Delica D:5 дебютировало в 2007 году. Крупное обновление модели состоялось в 2019 году, а очередная серьезная модернизация прошла в январе 2026 года, став для этой итерации минивэна финальной.

Одной из предыдущих разработок ателье JAOS для актуальной «Делики» оказался боди-кит с металлической защитой переднего бампера. Деталь получила специальное черное пескоструйное покрытие, рассчитанное на повышение прочности и устойчивости к коррозии. Под бампером была установлена металлическая защитная пластина, которая должна была предохранять нижнюю часть автомобиля от повреждений камнями при движении по бездорожью.

Теперь же программа доработок пополнилась расширенными накладками на передние и задние колесные арки Fender Garnish Type-X. Конструкция выполнена с открытыми болтами и расширением наружу, а поверхность покрыта матовой краской Tough Black. Это решение одновременно меняет внешний вид Delica D:5 и рассчитано на повышение долговечности элементов.

По бокам автомобиля установлены металлические пороги. Они выполняют сразу две функции: защищают кузов и помогают пассажирам при посадке и высадке.

В задней части появилась центральная лестница для двери багажника, а также бампер с пескоструйной обработкой и металлическая защитная пластина с покрытием, устойчивым к царапинам. Детали выполнены в едином стиле с передней частью автомобиля.

Напомним, с финальным обновлением Delica D:5 незначительно поменялась технически. Новая версия стала первой моделью Mitsubishi, в которой используется фирменная система полного привода S-AWC. Она регулирует распределение тяги между четырьмя колесами в зависимости от условий движения, помогая сохранять управляемость и устойчивость.

Для движения по бездорожью предусмотрены режимы «Гравий» и «Снег». Они рассчитаны на разные типы покрытий и дополняют возможности полного привода. Внедорожные аксессуары JAOS по задумке их создателей должны логично продолжить общую концепцию Delica D:5, усилив не только ее внешний образ, но и практическую составляющую.

Что касается полностью нового поколения «Делики», то оно, по слухам, может увидеть свет уже в конце 2026 года. Предполагается, что машина окажется прообразом концепт-кара D:X образца 2023 года, кардинально поменяется визуально и приобретет подключаемую гибридную систему с двумя электрическими двигателями.

Кроме того, не исключено появление полностью электрической версии модели, запас хода на электротяге которой может достигнуть 550 км.