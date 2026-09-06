Кроссовер Lexus UX снимут с конвейера, но преемник уже в работе

Рендер нового поколения Lexus UX (2027)

Компания Lexus готовится прекратить выпуск городского кроссовера UX в феврале 2027 года, но без преемника этот «паркетник» не останется. Японские СМИ пишут о возможном появлении преемника модели уже в конце того же года. Ожидается, что новый UX станет крупнее, получит более современный интерьер и гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового бензинового двигателя.

Модель Lexus UX впервые появилась в 2018 году как компактный городской кроссовер марки. Нынешняя модель остается на рынке с момента дебюта, а недавно получила финальную специальную версию UX300h.

По информации Lexus Japan, выпуск UX300h будет остановлен в феврале 2027 года, однако автомобили могут исчезнуть из продажи раньше, если запланированный объем производства будет полностью распродан. Уже сейчас компания прекратила выпуск кроссовера нового цвета Ethereal Blue, который был доступен для покупателей всего около двух месяцев.

Ранее японская пресса сообщала о подготовке преемника UX. Его дебют ожидается в конце 2027 года, причем новый кроссовер может получить платформу нынешнего европейского C-HR. Предполагаемые габариты составят 4500×1840×1600 мм при колесной базе 2700 мм. Увеличенные размеры должны обеспечить больше пространства внутри салона и одновременно четче развести UX и более компактный LBX.

Внешность следующего UX, как ожидается, будет выполнена в новом дизайнерском стиле Lexus с более мускулистым и динамичным кузовом. В салоне прогнозируется обновленная концепция кокпита Tazuna, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и сенсорный экран такого же размера. Также не исключено появление автомобильной операционной системы Arene OS.

Главным изменением в технике может стать новая гибридная силовая установка. Она будет построена вокруг 1,5-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и может предлагаться также в варианте PHEV. Ожидаемая суммарная мощность составит от 220 до 320 л.с., а одним из главных преимуществ новой системы должна стать повышенная топливная экономичность.

Конкурировать новой генерации Lexus UX, как и прежде, предстоит с BMW X1, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и Volvo XC40.